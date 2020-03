¿Qué debes tener en cuenta en el momento de comprar un aire acondicionado? En el momento de comprar un aire acondicionado, hay algunos factores que te ayudarán a conseguir el aparato ideal para tu hogar Redacción Siglo XXI

La climatización de nuestros hogares a través de los aires acondicionados nos ayudará para ofrecer mayor confort a todas las estancias, lo cual mejorará el bienestar y la calidad de vida de toda tu familia. Sin embargo, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta en el momento de comprarlos para que tengas el equipo ideal para tu vivienda.



Factores a considerar En el momento de comprar un aire acondicionado, hay algunos factores que te ayudarán a conseguir el aparato ideal para tu hogar.



1) Filtros Un factor a considerar al comprar un aire acondicionado son los filtros, ya que éstos son los encargados de mejorar la calidad del aire dentro de la estancia. Esto beneficiará a las personas que sufren de alergias o asma, ya que estarán respirando un aire más limpio, por lo que tener un filtro de calidad influirá en la mejora de tu salud.



2) Ubicación Otro aspecto fundamental es el lugar donde colocarás el aire acondicionado, ya que deberás considerar las tuberías, los cables de conexión y el desagüe, así como la fuente de energía.



Por tal motivo deberás decidir con anterioridad donde lo colocarás antes de comprarlo, de esta manera también podrás buscar un modelo que se adapte al espacio que tengas disponible dentro de la estancia para así no perder la estética.



3) Potencia Es importante que la potencia del aire acondicionado, sea la que necesites para climatizar las estancias de tu hogar. Esto te asegurará que llegue a la temperatura necesaria para ofrecer un ambiente confortable.



Por otro lado, al demorar menos en alcanzar la temperatura ideal, el tiempo que estará funcionando será menor, consumiendo así una menor cantidad de energía, lo cual supondrá un ahorro energético y de dinero para tu bolsillo.



4) Ruido Es importante que el aire acondicionado que elijas emita un ruido que no sobrepase los 24 decibelios. De lo contrario, el ruido será molesto para todos los habitantes de la casa, afectando incluso al descanso por las noches.



5) Tipo Existen varios modelos de aire acondicionado, cada uno con sus funciones y características, dependiendo del lugar donde lo instales y de lo que estés buscando, puedes escoger entre los de ventana, portátiles, split o multisplit.



