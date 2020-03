​¿Qué significa el enfrentamiento entre Grecia y Turquía para la UE?

La tensión está aumentando a lo largo de la frontera entre Grecia y Turquía por el tema de la entrada de refugiados en Europa. Hacia finales de febrero, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dejado que los refugiados en Turquía se dirijan hacia la frontera con Grecia. Esto fue para permitir que los refugiados ingresen a Grecia y, por lo tanto, a Europa. Erdogan tomó esta posición aparentemente después de la negativa de la UE a financiar a los refugiados sirios en Turquía.



Este problema es aparentemente entre la UE y Turquía y su acuerdo sobre los refugiados. Sin embargo, hay ciertos aspectos que deben considerarse para comprender la posición de la UE con respecto a la situación de los refugiados. Estos aspectos afectan el papel de la UE en el futuro. La posición actual de la UE podría verse desde el punto de vista del Brexit, el cambio en el papel de los Estados Unidos y cómo esta es una oportunidad para redefinir la UE.



El Brexit El Brexit ha sido uno de los momentos decisivos para la UE. La mayor parte del enfoque en el proceso del Brexit se ha centrado en el acuerdo entre el Reino Unido y la UE en términos de aranceles e impuestos. Si bien las relaciones económicas forman una parte importante del Brexit, también es necesario considerar que parte de la razón del Brexit ha sido la libre circulación de personas en los países de la UE.



Las implicaciones de la libre circulación en la economía y la seguridad de un país en particular o incluso del grupo de países que representa la UE se han considerado como un desafío menos importante para la UE. Sin embargo, el Brexit ha destacado este desafío. Solo ha habido una crítica parcial sobre Brexit calificándolo como una decisión populista. No para proponer que el resto de los países de la UE sigan el ejemplo del Reino Unido, pero la UE debe considerar este aspecto para renovarse aún más como organización.



El cambio en el papel de los Estados Unidos El papel de los Estados Unidos en la política global está experimentando un cambio. Donald Trump ha estado implementando su política de América Primero en diferentes áreas que van desde el comercio y la economía hasta la participación de los Estados Unidos en la arquitectura de seguridad en todo el mundo.



Trump ha estado reevaluando la posición de los Estados Unidos, especialmente con respecto a sus fuerzas de seguridad estacionadas en países extranjeros. Ciertas situaciones han jugado un papel clave en los Estados Unidos al hacer un llamado a su papel en el área de seguridad.



Con Trump declarando la victoria sobre ISIS, se ha logrado el objetivo de las fuerzas estadounidenses en Medio en general y en Irak y Siria en particular. Por lo tanto, Estados Unidos considera que ya no es necesario mantener sus fuerzas en el Medio Oriente, al menos no en grandes cantidades. En segundo lugar, la dependencia de los Estados Unidos del petróleo de Oriente Medio está disminuyendo desde el descubrimiento de los recursos petroleros en los Estados Unidos. La tercera situación es el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes y la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Trump lo prometió durante su campaña electoral.



Limitar la participación de Estados Unidos en Medio Oriente y Afganistán probablemente cambiará la situación geopolítica en estas regiones. También tendría un impacto más allá de estas regiones y Europa es la más afectada por estos cambios.



Oportunidad para redefinir la UE Con las circunstancias y desafíos emergentes, es importante redefinir el papel y el carácter de la UE. La cuestión de los refugiados en los últimos años ha provocado la división de los países europeos por motivos ideológicos. Seguir luchando sobre bases ideológicas entre el liberalismo y el populismo crearía más problemas para la UE en el futuro.



Es importante comprender que la naturaleza del problema es la lucha por el poder y no la inclinación ideológica. Es evidente que la crisis de los refugiados es consecuencia directa de la lucha entre diferentes poderes por el espacio estratégico en el Medio Oriente. Sin embargo, debe ser reconocido como tal y tratado como tal. Obligar a los países a acoger refugiados no es una solución. Incluso después de la retirada de los Estados Unidos, la lucha por la supremacía en el Medio Oriente continuaría.



Potencias como Rusia ya tienen una fuerte presencia en Siria. Ahora es importante para la UE sopesar sus opciones. Durante mucho tiempo, el papel de la UE en muchos asuntos mundiales ha sido como un aliado de los Estados Unidos. Pero bajo el gobierno de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y la UE también han sufrido cambios. Ha habido disputas entre los Estados Unidos y la UE sobre el comercio y los aranceles.



Trump también ha criticado a los países miembros de la OTAN además de los Estados Unidos por la contribución a la organización. La mayoría de los países miembros de la UE son miembros de la OTAN. Con el replanteamiento de Estados Unidos en su estrategia, es probable que el papel de la OTAN en la política global también cambie en cierta medida. Esto volvería a afectar directamente a la UE.



Es importante que la UE redefina su papel. La UE podría beneficiarse de crear un papel independiente para sí misma y de no ser parte de ninguna lucha de poder. La crisis de los refugiados en los últimos años ha puesto a la UE en foco. Sin embargo, acomodar a los migrantes y darles libertad de movimiento en los países de la UE no tiene por qué ser el único criterio que define el carácter de la UE. Ahora es necesario que la UE piense en términos de sus propios intereses, que incluyen economía y seguridad, y luego equilibrarlo con las actividades humanitarias.