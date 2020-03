César Rivero, el influencer en Real Estate al que siguen miles de personas Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 15:40 h (CET) César Rivero Pavón es el inversor de moda en Real Estate. Con solo 24 años ya ha invertido millones en propiedades, ha fundado dos empresas y acumula decenas de miles de seguidores en redes sociales que siguen sus consejos y se unen a sus formaciones. Ahora ha abierto la puerta a convertirse en mentor de nuevos emprendedores y acumula una larga lista de espera en tan solo unos días César Rivero es un emprendedor alicantino de tan solo 24 años que ha fundado dos empresas que prometen transformar la comprensión del sector inmobiliario, junto a su socio José Llanos: Caduceum Asociados J&C SL e Inversores Inteligentes Enterprise SL.

Caduceum Asociados J&C SL es una empresa especializada en la inversión inmobiliaria que aboga por un modelo que respete, proteja y cuide el medio ambiente a partir de una estrategia de flipping houses. Esto es, la compra de viviendas antiguas y en mal estado, su reforma para actualizarlas para la vida y su puesta a la venta a precios asumibles por las familias.

Por el éxito que consiguieron con su primera empresa, ambos emprendedores decidieron dar un paso más y fundar una academia enfocada a enseñar cómo replicar su modelo de inversión. No obstante, fueron más allá del método habitual de aprendizaje y decidieron colocar a los estudiantes como los principales protagonistas de recibir y de aportar conocimientos.

¿Su clave? El sentimiento de tribu. Se trata de una comunidad de más de 2.000 personas repartidas por el mundo y que se apoyan los unos a los otros en su camino para lograr sus objetivos, con la mentalidad de que juntos se llega mucho más lejos. Su última decisión ha sido abrir la puerta a otros emprendedores y acompañarlos como mentor en su viaje. En tan solo unas horas, César Rivero ya tiene lista de espera.

Pero, ¿por qué miles de personas siguen sus pasos y quieren convertir a César Rivero en su mentor? Esta decisión va más allá de su éxito. Todo se debe a su mentalidad YE$$$: una filosofía de

vida que cada día comparte por redes sociales, aboga por aprovechar cada segundo y que contagia a sus seguidores las ganas de emprender y tomar las riendas de la vida que

siempre desean.

Su historia es su propia garantía. Él llegó a Madrid con 18 años. Carecía de ahorros y solo encontró un trabajo de 300 euros al mes. 6 años le han bastado para revolucionar su presente.

¿Por qué otros no podrían lograrlo? Ahora, él quiere encontrar a quienes estén dispuestos a darlo todo al mismo nivel que él.

www.inversoresinteligentes.com/aprender

