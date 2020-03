El SEPE impulsa el sector agrario y medioambiental con cursos online 100% subvencionados

El Servicio Público de Empleo Estatal y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ponen a disposición de todos los trabajadores y autónomos de los sectores de Servicios Medioambientales y Agricultura y Ganadería, nuevos cursos online 100% subvencionados El mercado laboral está en evolución constante y, para seguir este ritmo, los trabajadores tienen reciclarse y formarse en nuevas competencias para mantener su competitividad.

En el 2018, según datos que se pueden encontrar en el INE, casi 15.000 profesionales de la rama agraria se beneficiaron de este tipo de subvenciones. Teniendo en cuenta que los trabajadores del sector de la Agricultura y Ganadería la formación suele consistir en práctica en el lugar de trabajo, es una cifra que se debe tener muy en cuenta.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector está experimentando un crecimiento continuo desde hace cuatro años, suponiendo actualmente el 1.86% del PIB. Para continuar con esta tendencia, los profesionales deben apostar por la formación y, de esta forma, mejorar las cifras cada vez más.

Por otro lado, en el mismo informe del INE, se indica que en la familia Seguridad y Medio Ambiente se formaron más de 900.000 trabajadores. Esto se debe a que, para los profesionales del sector medioambiental, es indispensable estar formado, tanto en necesidades específicas propias del sector, como la legislación ambiental vigente, como en herramientas digitales que ayuden a que el mensaje y la educación ambiental llegue más lejos con las redes sociales.

Con esta formación, el SEPE quiere contribuir a que la formación de los trabajadores sea continua en especialidades propias del sector Agrícola, Ganadero y Medioambiental con cursos como: Gestión de Residuos, Auditoría Medioambiental, Sanidad Avícola, Sistemas APPCC e Incendios Forestales y sus efectos, entre otros.

Además de los cursos especializados en diferentes áreas del sector, las personas interesadas podrán acceder a los cursos online en tecnologías de la información y competencias digitales TIC, como Gestión de Redes Sociales, Desarrollo Web para Comercio Electrónico, Marketing y Reputación Online e Internet Seguro, entre otros.

Los cursos están 100% subvencionados por el SEPE, no consumen créditos de formación de las empresas y no suponen coste alguno para los participantes. No es formación bonificada, por lo que el alumno no necesita autorización de su empresa, realizando la inscripción a título personal.

Los cursos para los profesionales del sector de Agricultura, Ganadería y Forestal, están dirigidos a trabajadores y autónomos de empresas forestales, agrarias y pecuario, granjas y productores de frutas y hortalizas.

Los cursos para los profesionales sector de Servicios Medioambientales, están dirigidos a trabajadores y autónomos de empresas de sanidad ambiental, jardinería, reciclaje y gestión de residuos, limpieza urbana y de edificios y locales.

En Cursos Femxa, apostamos por la formación para que los trabajadores perfeccionen sus competencias y habilidades para dar un impulso a su carrera profesional. Una vez inscritos, los alumnos pueden acceder a los contenidos las 24 horas del día a través del campus virtual, contando con el apoyo de tutores especializados y recibiendo un diploma de aprovechamiento una vez finalicen la especialidad formativa con éxito. Todos los cursos son especialidades del SEPE.

Las plazas son limitadas y la solicitud de plaza se puede realizar desde aquí:

Cursos para el Sector de Agricultura y Ganadería: www.cursosfemxa.es/formacionsubvencionadasectoragricultura

Cursos para el Sector de Servicios Medioambientales: www.cursosfemxa.es/formacionsubvencionadasectormedioambiente

Existe a disposición del usuario varias vías de contacto para resolver cualquier duda o ampliar información:

Teléfono gratuito: 900 100 957

Email: atencionalumno@femxa.com

El desarrollo de las competencias y habilidades profesionales ayuda a ampliar los conocimientos para mejorar la carrera profesional de cualquier trabajador.