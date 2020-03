THE CURE, la novena beauty de Omorovicza que restaura la piel Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 14:53 h (CET) Un tratamiento que consiste en un programa intensivo a base de ampollas para tratar pieles estresadas, apagadas y con pérdida de vitalidad. Fundamentada en tres fases, cada una de ellas posee una cuidada combinación de ingredientes desarrollados para mostrar resultados visibles de forma inmediata. Perfecta para una ocasión especial o como tratamiento de cambio de estación, THE CURE deja la piel con aspecto descansado, llena de luz y con una clara y mejor complexión del tejido THE CURE consiste en una cura exprés de nueve días, repartida en tres fases de tres días cada una. Se debe aplicar preferiblemente en la rutina de belleza de la noche, después de haber lavado el rostro y haber aplicado tónico sobre la piel.

El 90% de las usuarias que lo han probado ve su piel mucho más radiante y saludable.

*Testado en 50 mujeres de entre 30 y 60 años.

FASE 1, días 1 al 3, nueva textura y más brillo

Con los poderosos ácidos glicólico y mandélico, así como con enzimas proteolíticas, ayuda a exfoliar la piel para eliminar las células muertas, revitalizando la piel para dejar una textura más refinada. Una primera fase para eliminar lo pero del tejido y dejarlo preparado para la siguiente fase.

FASE 2, días 4 al 6, remineralizante y vigorizante

Una mezcla de sándalo, ginseng y cafeína favorece la circulación, reduciendo la sensación de inflamación y eliminando posibles toxinas, mientras se mejora el tono y la textura. Todo se carga con un potente cóctel de minerales gracias al Healing Concentrate patentado por Omorovicza. Un revolucionario concentrado que hace biodisponibles los minerales del agua termal húngara, famosa por sus beneficios, consiguiendo que penetren hasta las últimas capas de la piel.

FASE 3, días 7 al 9, reconstruir y alisar

Una combinación de preciados aceites consigue nutrir e hidratar de la mano del escualano, para reconstruir y reparar la piel. Los aceites de higo, kahai y chía refuerzan la barrera lipídica y disminuyen la apariencia de líneas y arrugas, mientras que el aceite de semilla de frambuesa ayuda a mejorar la elasticidad.

Los ingredientes clave

FASE 1

ÁCIDO GLICÓLICO

Un poderoso alfahidroxiácido con función exfoliante, que retexturiza la piel al eliminar las células muertas, revelando un tejido más suave, luminoso y con una mejor complexión. Al ser de pequeño peso molecular, penetra en las capas más profundas de la piel y mejora la regeneración celular, estimulando la producción de colágeno y reduciendo la apariencia de finas líneas y arrugas.

ÁCIDO MANDÉLICO

Derivado de las almendras, este alfahidroxiácido exfolia la piel y la deja también luminosa, aportando un efecto glow. Conocido por ser más suave que el ácido glicólico, es efectivo al tratar la inflamación de la piel para casos como el acné y para reducir la pigmentación. También promueve la regeneración colágeno y elastina, facilitando un aspecto rejuvenecido.

ENZIMAS PROTEOLÍTICAS

Trabajan para romper las uniones proteicas de queratina, adheridas a las células muertas de las capas más superficiales de la piel, que suelen impedir la regeneración celular. Al romper esa unión, las enzimas ayudan a exfoliar y mejoran la textura.

COLÁGENO VEGETAL

Esta primera fase también cuenta con un derivado vegetal de colágeno para crear un escudo sobre la piel, ayudando a la absorción de los ácidos.

FASE 2

CAFEINA

Un energizante natural. Este vasoconstrictor reduce la inflamación, la sensación de hinchazón y las rojeces, haciendo que el tejido esté más terso, luminoso y rejuvenecido. También estimula la regeneración celular y es un poderoso antioxidante que ayuda a las células a protegerse del estrés oxidativo.

GINSENG

Esta raíz ayuda a la circulación y facilita la entrega de nutrientes y oxígeno a las células, mejorando la transpiración y facilitando el proceso de auto regeneración. Al estimular, reduce la inflamación y la sensación de irritación, favoreciendo el drenaje linfático y siendo un booster de hidratación para mejorar la apariencia de la piel.

SÁNDALO

El extracto de madera de sándalo mejora la textura y también estimula la microcirculación, eliminando toxinas y ayudando a las células a regenerarse. Es un antioxidante natural que ejerce efecto antiinflamatorio.

OMOROVICZA HEALING CONCENTRATE

Un cóctel super cargado de minerales, tratados para que sean asimilables por la piel y puedan penetrar hasta sus capas más profundas, facilitando un aspecto más firme, terso y con un aspecto mucho más juvenil.

FASE 3

ACEITE DE HIGO BARBARIA

Hidrata y repara, aportando ácidos grasos esenciales como el omega 6, mejorando la base de lípidos de la piel. También aporta vitamina K que ilumina.

ACEITE DE SEMILLA DE FRAMBUESA

Una fuente natural de vitamina E que protege la piel del estrés oxidativo y estimula la producción de colágeno y elastina. Rico en ácidos grasos, también nutre en profundidad.

ACEITE DE NUEZ DE KAHAI

Una fuente natural de vitamina A (retinol), para ayudar a regenerar la piel al favorecer la regeneración y estimular la producción de colágeno y elastina. También ayuda a alisar.

ACEITE DE SEMILLA DE CHÍA

Una gran fuente de antioxidantes que protege a la célula del estrés oxidativo, aportando nutrientes óptimos para la renovación de la piel.

ACEITE DE INCA INCHI

Un aceite alisador con fuerte concentración de ácidos grasos polinsaturados. Mejora la integridad de la barrera protectora, así como las membranas celulares para evitar la destrucción del ADN.

ESCUALANO

Otra fuente natural de antioxidantes y ácidos grasos, perfecto para reconstruir la barrera lipídica de la piel y evitar la pérdida de agua.

TOCOFEROL

Un derivado de la vitamina E con alta concentración y, de nuevo, antioxidantes. Protege la piel de los radicales libres y redice la apariencia de los signos de la edad.

PRECIO: 240€

