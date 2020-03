Según United Way, la nómina solidaria y el Matching Gift refuerzan el compromiso entre empleados y empresas Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 15:02 h (CET) La nómina solidaria se ha convertido en uno de los grandes motores de solidaridad corporativa en el mundo. Según una encuesta realizada entre las compañías que forman la Fortune 1.000, el 80% ofrece programas de nómina solidaria y el 70% igualaba las donaciones de los empleados Está tendencia filantrópica que está llegando a Europa lleva ya más de un siglo implementándose en Estados Unidos gracias a Fundaciones como United Way que comenzó a promoverla a principios del siglo XX.

Organizaciones sin fines de lucro como la Fundación United Way siguen impulsando nuevos modelos para que las compañías, junto con las personas que trabajan en ellas, tengan un papel más relevante en la creación de impacto positivo en la comunidad en la que operan.

Según datos de United Way Worldwide, actualmente el 18% de las grandes empresas norteamericanas igualan las contribuciones caritativas de los empleados (Matching Gift) en sus programas de nómina solidaria y el 24% de ellas patrocinan los programas de voluntariado corporativo para sus empleados.

Frente al antiguo modelo en que las compañías decidían unilateralmente a dónde destinar su acción social, la participación de los empleados en la propuesta y selección de iniciativas sociales a las que destinar el dinero incrementa exponencialmente su participación, la recaudación y por tanto el impacto que pueden ejercer.

Otra de las claves que explican el crecimiento de la nómina solidaria es la aparición de plataformas digitales que permiten a las compañías gestionar de manera sencilla los programas de nómina solidaria y voluntariado. A través de estas plataformas, los empleados pueden promover iniciativas solidarias y realizar sus donaciones de nómina solidaria. Las empresas pueden igualar las donaciones de los empleados, monitorizar las horas de trabajo voluntario (remunerado o no) y evaluar las campañas realizadas, entre otras muchas funcionalidades. En este sentido, una forma común de involucrar a los empleados en la filantropía es a través de programas de donaciones equivalentes, donde la compañía ofrece igualar las donaciones de los empleados en ONGs elegibles.

Empleados motivados

En un estudio liderado por Elsa Punset sobre la teoría de la solidaridad los momentos de mayor felicidad están relacionados con la solidaridad y las relaciones afectivas. De hecho, el 82% de los individuos encuestados manifiestan que ayudar a las personas les produce felicidad. A los seres humanos les gusta ayudar a los demás. Y la felicidad está ligada a la productividad. Así lo demuestran numerosos estudios como el realizado por la Säid Business School de Oxford y el MIT en el que muestran que los trabajadores felices incrementan su productividad en un 13%.

Las campañas de nómina solidaria se están relacionando con una mejora en la productividad y la satisfacción de los empleados y un mayor éxito de reclutamiento.

Las principales motivaciones de las personas para donar una parte de su nómina y participar en programas de voluntariado son disponer de tiempo remunerado para ser voluntarios (64%), que la empresa se comprometa a aportar una cantidad equivalente para un programa social (58%), disponer de una plataforma fácil de usar para gestionar su solidaridad (47%), disponer de subvenciones para ejercer el voluntariado (47%) y tener la oportunidad de realizar el voluntariado con colegas (40%).

Iniciativas Pioneras

Grandes organizaciones, como Banco Santander, han integrado esta actividad como un elemento esencial de sus políticas de sostenibilidad y responsabilidad social.

Euros de tu Nómina es un ejemplo de iniciativa promovida por los empleados de Banco Santander que se financia gracias a sus donaciones. Cada euro que aportan los empleados es igualado por el banco. Cada año, las donaciones de los empleados de la entidad permiten apoyar doce proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad y ayudarlas a prosperar.

Otro ejemplo es Salesforce. Tras el huracán María en Puerto Rico, un ex empleado de la compañía quiso recaudar un millón de dólares para ayudar a los supervivientes y utilizó la plataforma de comunicación interna de la compañía para recaudar fondos. En dos meses, los empleados habían donado 250.000 dólares, Salesforce igualó esta cantidad y aportó otros 250.000 dólares, y el fundador de Salesforce.com, Marc Benioff, y su esposa donaron los 500.000 dólares restantes. Como parte de la campaña, muchos empleados de Salesforce trabajaron como voluntarios en Puerto Rico, reparando techos y reconstruyendo casas.

En febrero de 2018, Salesforce.org y United Way unieron fuerzas para lanzar Philanthropy Cloud, una plataforma de trabajo que permite a los empleados realizar contribuciones directas a cualquier organización benéfica durante todo el año.

Beneficios nómina solidaria

La nómina solidaria se está convirtiendo en una herramienta clave para generar fondos solidarios. Una de sus ventajas es que ofrece un flujo de ingresos regular, fiable y sin restricciones, que ayuda a las organizaciones benéficas a planificar y presupuestar el futuro.

Al apoyar al tercer sector, la empresa entiende su rol de motor económico. Cuanta menos pobreza hay más estabilidad tendrá la comunidad donde se encuentra y beneficiará a todos los integrantes de la misma. Además, tiene unos costes de administración muy bajos, ya que los organismos de pago de nóminas transfieren las donaciones a la cuenta bancaria de la organización benéfica.

Otras de las claves de este modelo es que muchos empleadores deciden igualar las donaciones de sus empleados y, algunos, incluso duplican sus contribuciones. Finalmente, cuando las donaciones de nómina se incluyen como parte de una iniciativa de la empresa como, por ejemplo, la acción solidaria del año, Caridad del Año, estas iniciativas se convierten en un legado que en muchas empresas tienen décadas de antigüedad. Como por ejemplo en el caso del Santander que va ya por su doceava convocatoria y más de 50 años en empresas americanas como la farmacéutica Eli Lilly.

