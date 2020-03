Arantxa Carril da a conocer la Clínica de medicina estética y estética avanzada AC Humara Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 13:00 h (CET) Al frente de AC Humara se encuentra la esteticista Arantxa Carril que es toda una institución en el mundo de la estética en el norte de España. Personalidades del mundo de los negocios, el cine y la prensa española se ponen en sus manos regularmente para recibir algunos de los tratamientos estéticos más avanzados del momento Para Arantxa Carril, directora de la Clínica AC Humara en Bilbao, esta clínica significa mucho. Después de veinticinco años trabajando en el sector de la estética surgió la gran oportunidad de crecer no solamente en el mundo de la estética sino también de dar el salto a Clínica de Medicina Estética Avanzada. Este cambio de ubicación y de instalaciones es lo que ella siempre había soñado. Estar al frente de la clínica representa una gran responsabilidad y un auténtico placer. Para Arantxa, esto es su pasión, su profesión, su trabajo y parte de su vida.

Tratamientos

En la clínica realizan todo tipo de tratamientos tanto faciales como corporales de última generación, siempre previo estudio y diagnóstico personalizado para asegurarse de las necesidades de cada paciente y poder ofrecerle los tratamientos más adecuados.

En la clínica cuentan con Alma Láser, un revolucionario equipo con el que pueden tratar de una forma muy precisa y con resultados excelentes lesiones pigmentarias, lesiones vasculares, reafirmación tanto facial como corporal y el tan deseado y cada vez más demandado rejuvenecimiento facial.

Otros servicios que incluyen son: Depilación láser, radioesclerosis, liftings, mesoterapia virtual, radiofrecuencia, cavitación, ondas de choque, maderoterapia, ultrasonidos, presoterapia, andulación, electrología, micropigmentación y microblanding, punta diamante, dermapen. etc.

Cambios en el sector

El sector de la medicina estética ha sufrido una revolución exponencial en los últimos años. Gracias a los avances, tanto a nivel cosmético como en aparatología y protocolos, ahora mismo los resultados son mucho más rápidos y mejores que hace años, mucho menos invasivos, con una menor duración del procedimiento y esto en el mundo actual es fundamental para que la gente pueda compatibilizar realizar tratamientos durante la semana y seguir con su frenética actividad habitual.

Problemas que resuelve la estética

Los problemas más complicados son los que suelen ir unidos a una patología o enfermedad, para ello el paciente tiene que tener unas pautas muy precisas y no siempre es así. Son pocos los casos y a los que acuden a la clínica, ponen a su disposición su compromiso y responsabilidad para asesorarles y recomendarles lo mejor.

Novedades para el 2020

Son muchas las novedades para este año, la principal es la apertura de clínica en Santander, y como no, seguir invirtiendo en la formación personal y en la de su equipo. Su compromiso es mejorar día a día para ofrecer lo mejor que tienen a cada uno de sus pacientes.

Si se quiere reservar la primera cita , llamar al 944135399, via whatsapp al 688698827 o vía email a clinicaesteticaac@gmail.com

Dirección: Calle Rodriguez Arias 35, 1 Izq Bilbao. Metro. Indautxu.

