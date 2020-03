El nuevo home office, o cómo diseñar un entorno de trabajo eficiente y cómodo de Actiu

Actiu empresa española líder en la creación de espacios de trabajo, cuyo origen se vincula precisamente con el home office a través del mueble para el ordenador personal, viene desarrollando en base a su experiencia un decálogo para crear un entorno laboral dentro del hogar óptimo y confortable En este contexto actual de transformación cultural, grandes corporaciones españolas vienen impulsando desde hace años la creación de espacios de trabajo en los hogares, bajo la premisa de un home office eficiente y cómodo. Muchos emprendedores, que requieren de entornos más humanos, también están optando por esta opción. En los últimos días, esta tendencia ha adquirido más visibilidad por el Covid19, que está provocando el incremento del teletrabajo para evitar que el virus se propague de manera intensa.



El home office representa una nueva forma de enfocar el trabajo, que abandona rigideces y patrones predeterminados para poner el foco en las personas y las actividades a realizar, y que contribuye además a reducir costes operativos, así como el impacto en el medio ambiente. Las nuevas herramientas digitales y la hiperconectividad en la que se vive, favorecen también esta fórmula de trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial.



Actiu empresa española líder en la creación de espacios de trabajo, cuyo origen se vincula precisamente con el home office a través del mueble para el ordenador personal, viene desarrollando en base a su experiencia un decálogo para crear un entorno laboral dentro del hogar óptimo y confortable.



Para Actiu un perfecto home office debe seguir estas pautas:



Buscar el lugar idóneo. Con indiferencia del horario en el que se vaya a desarrollar la labor profesional, es preferible que el espacio escogido esté lejos de televisores y zonas de tránsito, para evitar distracciones e interrupciones.



Tener en cuenta el nivel de luz natural y procurarse una buena fuente de luz artificial. La luz es un elemento fundamental de productividad y satisfacción laboral. Cuidar de este aspecto potencia el bienestar, aumenta la creatividad y facilita el desarrollo de las tareas de forma más ágil y eficaz.



Mobiliario ergonómico y versátil. Una buena mesa y una silla operativa son imprescindibles. En el caso de la mesa además de las dimensiones correctas en función del trabajo a realizar, es importante que cuente con aperturas para el paso de cables. Pueden ser elevables, una tendencia del momento, para poder alternar el trabajo sentado y de pie, generando una buena capacidad de movimiento. También abatibles y fácilmente desplazables. En cuanto a la silla, debe tener un diseño que se adapte a las necesidades posturales y fisiológicas del cuerpo humano ya que es conveniente que cualquier puesto de trabajo en el hogar mantenga las mismas garantías de ergonomía, bienestar y funcionalidad que en las oficinas.



Almacenaje de documentos. El orden es fundamental para los espacios de teletrabajo. La incorporación de elementos que permitan la custodia y clasificación del material de forma sencilla e invisible es un elemento clave en todos los entornos home office.



Soluciones para reuniones por videoconferencia y trabajo colaborativo. La tendencia es la utilización de mesas con formas orgánicas que faciliten las videoconferencias y la comunicación en caso de visita. Asimismo, también es conveniente disponer de una plataforma en la nube para poder trabajar en entornos digitales de colaboración que posibiliten gestionar los recursos en remoto sin necesidad del presentismo.



Creación de un pequeño espacio de lectura y relax. Es el denominado softseating, para conseguir un entorno de paz y cambiar la mente, ya que se ha comprobado que las personas son más productivas e imaginativas si incorporar momentos de relax en su actividad laboral. Es imprescindible hacer un uso también adecuado del color, a través de tonos que incorporen propiedades saludables y añadan confort. Mientras tonos como el verde, el azul y el amarillo fomentan el bienestar y la creatividad; el uso de colores vivos, como el rojo o el naranja debe hacerse con prudencia, sobre elementos puntuales que se quiera destacar.



Separar el espacio del resto del hogar. Bien por una puerta o utilizando paneles fonoabsorbentes que consigan aislar esta área de trabajo y favorecer la concentración, incluso cuando se produzca en momentos espontáneos de bullicio en el hogar familiar.



Compromiso con el medioambiente. El home office debe preocuparse en la medida de los posible por el planeta. Por ello, es conveniente incorporar materiales que sean reciclables, evitar plásticos y conseguir que todo el material utilizado papel, tóner, etc. puedan ser depositados en los contenedores correctos, para su eliminación del hogar de manera eficaz. Así mismo, se deben incorporar luces led para evitar consumos eléctricos desmesurados y apagar todos los equipos para evitar gastar energía de manera innecesaria, cuando no se esté en el home office.



Libre de formaldehídos. La salud es importante y especialmente en el hogar. En el diseño de los nuevos espacios de trabajo en casa, la utilización de materiales libres de formaldehídos es una tendencia clara y posible. Es un compuesto químico que aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Hay por tanto que conseguir un entorno reducido en formaldehídos para promover no solo la productividad, sino el bienestar.



No perder la relación con los compañeros. Fomentar la relación entre empleados debe ser una máxima y por ello, la incorporación de herramientas de relación es algo fundamental. La tendencia es la creación de formatos de videoconferencia entre compañeros, ya que es una manera de evitar la soledad, potenciando de esta manera la interrelación y la felicidad.