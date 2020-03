El HbbTV y la necesidad de caudal, ejes centrales de las XXV Jornadas del Cable y la Banda Ancha Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 11:32 h (CET) El evento, que contará con numerosas conferencias de empresas y entidades, se integra en el proyecto "Nuevas Formas de Publicidad Interactiva en Televisión, Internet y los Medios Digitales. Aplicaciones Reales en HbbTV" (URL, Cellnex y CECABLE) El crecimiento de la oferta audiovisual interactiva, encabezado por el HbbTV (Hybrid broadcast broadband Television), y la necesidad de banda ancha centrarán los contenidos de las XXV Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Catalunya-2020, que se llevarán a cabo el 31 de marzo y 1 de abril organizadas por el Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE), Blanquerna-Universidad Ramon Llull, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña (COETTC) y Federación Catalana de Empresarios Instaladores de Telecomunicaciones (Feceminte) en el Auditorio Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, en el centro de Barcelona. “Las empresas y los usuarios domésticos solicitan cada vez más banda ancha garantizada, que pueda soportar demandas intensivas y servicios interactivos”, afirma el director de CECABLE y profesor titular de Universidad, el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón.

El evento, que contará con numerosas conferencias de empresas y entidades, se integra en el proyecto “Nuevas Formas de Publicidad Interactiva en Televisión, Internet y los Medios Digitales. Aplicaciones Reales en HbbTV” (URL, Cellnex y CECABLE), financiado por el Ministerio de Economía y Empresa. Junto a la URL, colaboran con las Jornadas la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Escuela Universitaria Mediterrani de la Universidad de Girona, Centro Universitario Cesine, Universidad de Barcelona,​​Universidad Autónoma de Barcelona, Universitat Oberta de Cataluña, Universidad Camilo José Cela, EAE Business School, Euncet y Universidad Politécnica de Cataluña.

Las Jornadas analizan parámetros estratégicos de las telecomunicaciones: la evolución de las redes de banda ancha fijas y móviles, los cambios en los contenidos y los efectos de los estándares del mercado, especialmente en HbbTV y el 5G.

En el evento participan y colaboran también la Generalitat de Catalunya, Club de Marketing Barcelona, ​​Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB), Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat), Colegio de Ingenierías Técnicas y Grado en Ingeniería Informática de Cataluña (COETIC), GrausTIC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Federación Coordinadora de Telecomunicaciones (FECOTEL), Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie), Barcelona Digital Centro Tecnológico, TIC.CAT, Red.es, Localret, Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Ametic, Asociación Catalana de Tecnología (ACTec), Asociación de Técnicos de Informática (ATI), Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), CTecno, Parque Tecnológico del Vallés (PTV), Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC (CENATIC), Ilimit, e-deon, Dopuo, International Association of Technology, Education and Development (IATED), Plataforma FOTÓNICA21 o Sociedad Catalana de Tecnología.

En la primera sesión, que analizará el 31 de marzo "La banda ancha en Catalunya y España", participarán empresas y entidades como Wifidom, Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), Microsoft-Seidor, Pulsa Media Consulting, Telefónica, Orange, Cellnex, Sony Europa, Phicus Tecnología o Anxanet. En la mesa redonda "El HbbTV y la interactividad para operadores” participarán CECABLE, Alpha Ingeniería de Telecomunicaciones, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Feceminte o IntadTV. El 1 de abril, con participación de Amara, Intracom Telecom, D-Link Iberia, RegionTel o Keynet, estará focalizado en “Soluciones e impactos de la banda ancha" e incluirá la mesa redonda “¿Qué servicios pueden dinamizar el mercado telecomunicativo catalán?, con CECABLE, Generalitat de Cataluña, Feceminte, COETTC, Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), AOTEC y XOC. Las principales redes sociales permitirán seguir y comentar el evento.

