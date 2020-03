De las plagas a los virus: GoldControl, una empresa en España que ofrece luchar contra el Coronavirus Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 10:16 h (CET) Una empresa especializada en el control de plagas en España responde ante las solicitudes de las corporaciones que buscan soluciones para disminuir las posibilidades de contagio El virus COVID-19, conocido como “Coronavirus”, forma parte de una familia de virus que se transmite de animales a personas. A finales de diciembre del 2019, se notificaron los primeros casos en una ciudad de China, Wuhan.

Los casos no han dejado de extenderse en todo el mundo, debido a la rápida propagación y contagio. Este virus ya es una realidad en cientos de países, entre ellos Italia y España, donde superan los 10.000 afectados en el primer país mencionado y más de 1.600 en el segundo.

Ante esta situación, una empresa especializada en el control de plagas en España, GoldControl, ha estado trabajando durante las últimas semanas para desarrollar un servicio especializado en la prevención contra este virus.

“La idea nació de la propia preocupación de las empresas. El COVID-19 es muy contagioso. En una sola semana, recibimos más de 20 solicitudes de corporaciones distintas, acerca de si existía un tratamiento de prevención contra este virus” afirmó Joan Casanovas, director de GoldControl.

Este plan de prevención consta de diferentes tratamientos que, aunque no erradiquen el problema, ayudan a disminuir las posibilidades de contagio. Entre estas actuaciones, se pueden destacar: desinfección de espacios, productos específicos para la prevención, así como un protocolo de actuación en prevención -tanto para trabajadores en empresas, como particulares-.

Además de estas, la misma empresa confirma que es vital seguir con las indicaciones que pautan las autoridades sanitarias: es imprescindible mantener una higiene impecable y lavarnos las manos con más frecuencia, para prevenir en la mayor medida posible el contagio de este virus.

Sin duda, el COVID-19 ha provocado respuestas de urgencia en todos los países afectados, entre las últimas, el aislamiento y cierre de escuelas y empresas.

El Ministerio de Sanidad y otros organismos ya han cancelado diferentes eventos donde reúnen masas de gente, las redes sociales se invaden cada día de centenares de fotografías y vídeos con estanterías de supermercado vacías.

Lo cierto es que sólo en las próximas semanas, se descubrirá cómo evoluciona el número de infectados en España. Por ello, se deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir las posibilidades de contagio.

Para más información:

https://gold-control.com/

info@gold-control.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.