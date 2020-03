Click&Boat logra 50 millones de euros en volumen de negocio en 2019 Comunicae

miércoles, 11 de marzo de 2020, 08:00 h (CET) Desde su nacimiento en 2013, la plataforma líder en alquiler de barcos no ha parado de crecer. Actualmente cuenta con más de 35.000 barcos para su alquiler en más de 600 destinos repartidos por todo el mundo. ¿Su propósito? Multiplicar por 5 su actividad para 2024 Click&Boat ayuda a que la navegación sea accesible al mayor número de personas posible a través de su oferta de alquiler de barcos online. Desde su creación hace ya casi 6 años, la compañía localizada en un barco en el Sena, ha crecido a un ritmo vertiginoso, cerrando el pasado 2019 con un volumen de negocio de 50 millones de euros.

Esto no es todo porque, impulsado por un sector en auge y una creciente democratización de la actividad, planea multiplicar por 5 su actividad para 2024. Este no es un año lanzado al azar, ya que será cuando Francia acoja los Juegos Olímpicos y Marsella los eventos de vela.

Y es que Click&Boat acaba de cruzar una nueva etapa al convertirse en un negocio con más de 200.000 reservas. Actualmente, con una comunidad de más de 400.000 usuarios, ofrece una flota formada por más de 35.000 barcos para su alquiler en más de 600 destinos alrededor de todo el mundo.

Click&Boat: su crecimiento en cifras

Durante los últimos 3 años, la página se ha desarrollado muy rápidamente. Un claro ejemplo de ello son los barcos que se encuentran en la plataforma, los cuales han vivido un incremento del 377,03% desde 2017, pasando de algo más de 7.000 barcos a más de 35.000 a día de hoy. De éstos, más de 3.600 se encuentran en España, representando así un 10,90% del total, y convirtiendo el mercado español en uno de los principales como destino tanto nacional como internacional.

"Estamos viendo una tendencia muy marcada en la industria, y nuestra solución encaja perfectamente en esta dinámica. Click&Boat es un referente mundial en el sector y continúa abriendo nuevos destinos como Australia y Brasil", declara el cofundador Jérémy Bismuth.

En los Estados Unidos disponen de una flota con más de 1.600 barcos disponibles, y la compañía se está expandiendo a día de hoy en Tailandia, Turquía, Suecia, Portugal, México, las Islas Vírgenes Británicas o los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Nuevas adquisiciones: Desde Francia a Alemania

Click&Boat echa el ancla en Alemania. Después de tres adquisiciones de compañías francesas desde su lanzamiento (Sailsharing, Captain’Flit y, en 2019, Oceans Evasion), la plataforma náutica toma el control de la agencia alemana Scansail, un referente en el alquiler de embarcaciones.

Hamburgo se convertirá en la cuarta oficina de la compañía, que cuenta actualmente con tres más en suelo francés: la sede principal en Boulogne-Billancourt (afueras de París), una segunda en Marsella y la última en Lorient, tras la adquisición de Oceans Évasion y la agencia de viajes Oceans Voyages.

Reconocida por su alta calidad de servicio, Scansail fortalecerá la experiencia de Click&Boat al mismo tiempo que aprovecha su mayor conocimiento de las empresas de alquiler profesionales, abriendo así otro capítulo de la historia de éxito de la compañía.

Sobre Click&Boat

Click&Boat es un sitio privado y profesional de alquiler de botes creado en 2013 por dos jóvenes empresarios franceses: Edouard Gorioux y Jérémy Bismuth. La puesta en marcha nace de un hecho obvio: millones de barcos duermen en puertos europeos y cuestan mucho dinero a sus propietarios. Por lo tanto, Click&Boat les permite a los propietarios hacer rentable el uso de su barco, y a los arrendatarios navegar a un coste menor. La idea sedujo rápidamente más allá de la costa francesa y está experimentando un fuerte crecimiento en España, Italia, Grecia y Croacia. En 2018, Click&Boat recaudó 4 millones de euros al registrar la llegada de François Gabart como patrocinador y accionista. Click&Boat ahora ofrece más de 35.000 barcos de alquiler en más de 50 países.

*En los países en los que está permitido

