​Edward O. Thorp, de Las Vegas a Wall Street...

Thorp experimentó desde una edad temprana. A la edad de 11 años trató de volar usando grandes globos inflados con helio. Más tarde trató de hacer sus propios explosivos, lo que resultó en una quemadura en su mano. Pronto se convirtió en uno de los más jóvenes del país en pasar un examen de aptitud sobre teoría de la radio y código Morse. Thorp explica en su libro que comenzó su vida como un niño curioso e independiente.



Fue la curiosidad y la voluntad de Thorp de aprender por sí mismo, combinada con un poderoso intelecto, lo que más tarde serviría de base para su increíble éxito.



Nació en 1932 en Chicago en las profundidades de la Gran Depresión, de un padre que trabajaba largas horas para mantener a su familia y una madre que se dedicó a cuidar a un hermano menor que desarrolló neumonía cuando era bebé y casi murió. "Me dejó mucho más solo y respondí explorando los mundos infinitos, reales e imaginarios, que se encuentran en los libros que me dio mi padre", escribió. Fue la curiosidad y la voluntad de Thorp de aprender por sí mismo, combinada con un poderoso intelecto, lo que más tarde serviría de base para su increíble éxito tanto en Las Vegas como en Wall Street. "Me he acostumbrado a pensar por mí mismo", dijo. "Si alguien hiciera una declaración, la revisaría, la probaría para ver si es verdadera o falsa. »



"Fui a Las Vegas en 1958 para ver si podía construir una computadora que pudiera vencer el juego de la ruleta."



El amor de Thorp por la ciencia lo llevó a estudiar matemáticas y física en la universidad, financiando parcialmente su educación con una beca que recibió después de obtener la calificación más alta del estado de California en un examen de física.



Pero aunque Thorp llegó a obtener un doctorado en matemáticas y un máster en física, fue el juego lo que le llamó la atención y lo catapultó por primera vez al centro de atención. "Fui a Las Vegas en 1958 para ver si podía construir una computadora que pudiera vencer el juego de la ruleta", dice. Mientras estaba allí, también jugó al blackjack, o 21 y otros juegos detallados aquí, usando una estrategia que había aprendido que aumentaba las probabilidades de ganar contra el casino.

Golpeando el "Dealer"

"Me di cuenta de que la gente que jugaba al blackjack y dirigía el juego no lo entendía." Así que como profesor en la UCLA, Thorp pasaba su tiempo libre leyendo estrategias de blackjack. "Empecé a leer mucho material y me di cuenta casi de inmediato que puedes tener una ventaja sobre el casino y cómo hacerlo.



Thorp desarrolló y refinó su estrategia durante los siguientes años con una computadora central IBM. Usando esto, desarrolló un sistema de conteo de cartas, para consternación de los dueños del casino. En 1962 reveló su estrategia en su libro Beat the Dealer.



"Carl Cohen, socio gerente de The Sands, entró con un gigantesco guardia de seguridad y nos dijo que nos fuéramos."

Thorp regresa a Las Vegas y comienza un fascinante juego de gato y ratón con los casinos. Se disfraza, emplea a compatriotas para luchar contra los esfuerzos de los casinos por hacer trampas y salta con frecuencia de un casino a otro.



"Estaba sentado en una mesa de bacará y me ofrecieron café con crema y azúcar. Había pedido café las dos noches anteriores, pero no me lo trajeron, ofreciéndome bebidas alcohólicas en su lugar. Bebí el café y poco después mis pupilas se dilataron y ya no podía contar cartas.



Nuestra última noche, después de ganar entre 500 y 600 dólares cada una de las noches anteriores, fuimos a otro casino, The Sands, donde fijé la tasa de ganancia en 1.000 dólares por hora porque sabía que no me dejarían ganar mucho tiempo. Después de dos horas y media, Carl Cohen, socio gerente de The Sands, entró con un gigantesco guardia de seguridad y nos dijo que nos fuéramos."



De Las Vegas a Wall Street: El casino más grande del mundo



Al regresar de Las Vegas, Edward Thorp cambia su atención del juego a la inversión.



Dos cosas llevaron a Thorp a centrarse en Wall Street. La primera fue que había empezado a invertir sus ganancias y regalías de juego en acciones. La segunda fue que se dio cuenta de que no era muy bueno en eso. Esto lo llevó a preguntarse si sus métodos para vencer al juego le darían una ventaja similar en el mercado de valores.



El juego y la inversión comparten una serie de características clave en su opinión. Para tener éxito en ambos, es necesario medir las probabilidades de los resultados y luego variar el tamaño de las apuestas de acuerdo a esas probabilidades. Si apuestas demasiado cuando las probabilidades están en tu contra, estás gastando tu dinero. Pero si apuestas muy poco cuando las probabilidades están a tu favor, entonces dejarás dinero sobre la mesa. Es la misma forma en que ganó en el blackjack, apostando fuertemente cuando las cartas restantes del mazo le favorecen sobre el repartidor, pero ligeramente cuando las probabilidades eran al revés.



Después de leer docenas de libros y publicaciones periódicas sobre inversiones, Thorp desarrolló una estrategia cuantitativa para cubrir las órdenes de compra después de descubrir que regularmente estaban mal cotizadas. Luego desarrolló un método para estimar los precios de los derivados con mayor precisión.



"Comencé a utilizarlo para mi propia cuenta y para los inversores en 1967", escribe.



Seis años más tarde, en 1973, Fischer Black y Myron Scholes, motivados en parte por el libro de Thorp Beat the Market, utilizaron su fórmula y el trabajo de otros matemáticos para crear el modelo Black-Scholes que se sigue utilizando en las finanzas hoy en día.



El fondo de cobertura de Thorp, Princeton Newport Partners, obtuvo una tasa de rendimiento anual promedio del 19,1% durante dos décadas. Thorp también invirtió en Berkshire Hathaway, haciendo su primera compra en 1983 a 982,50 dólares por acción y continuando la acumulación de acciones a partir de entonces. Desde entonces, estas acciones han valido 246.340 dólares cada una.



En toda una vida de experiencia académica y de mercado, Thorp ha tenido el don de estar en el epicentro de muchas de las tendencias y acontecimientos financieros más importantes del último medio siglo.