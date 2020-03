La cifra de españoles que teletrabajan crece y alcanza el 7,9% de ocupados El empleo a tiempo parcial en España se mantiene en el 14,6%. Se trata de la proporción más baja desde diciembre de 2012 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de marzo de 2020, 09:44 h (CET) Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, quiere saber cuál es el grado potencial de satisfacción de un ocupado medio en cada una de las comunidades autónomas españolas. Para ello presenta el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo que, semestralmente desde hace ocho años, profundiza en dicho grado de satisfacción así como en las oportunidades laborales del mercado laboral.



Para la realización del informe, se toman en consideración cinco áreas fundamentales en el entorno laboral de las personas como son la remuneración, la seguridad laboral, las oportunidades de empleo y desarrollo profesional, la conciliación entre la vida personal y la profesional y la conflictividad laboral. En total, se analizan 16 subvariables diferentes .



En esta entrega se hace balance de los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre de 2019, en base a la Encuesta de Población Activa (EPA) , que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), y nos centramos en los siguientes bloques de variables: conciliación entre la vida personal y profesional, oportunidades de empleo y desarrollo profesional y conflictividad laboral,



Conciliación entre la vida personal y profesional El apartado de Conciliación ha evolucionado de manera dispar, con nueve autonomías avanzando y ocho retrocediendo. Una vez más, la Comunidad Valenciana encabeza las posiciones, seguida de Navarra y el País Vasco, igual que hace un año. Este bloque está compuesto por dos variables: el teletrabajo y el empleo a tiempo parcial.



Canarias pierde un lugar y queda relegada a la última posición. Por delante se sitúan Asturias (que ha descendido un escalón con respecto al año anterior) y, tercera por la cola, Andalucía.



Crece el teletrabajo en casi toda España La proporción de ocupados que trabajan al menos ocasionalmente desde su hogar continúa su paulatino incremento. En el cuarto trimestre de 2019, un 7,9% del total de personas ocupadas ha teletrabajado. Esta cifra, que equivale a poco más de 1,5 millones de personas, supone un nuevo máximo histórico y un aumento interanual de cuatro décimas.



La proporción de personas que han trabajado al menos ocasionalmente desde su hogar ha crecido en una docena de autonomías. Al mismo tiempo, se ha mantenido en tres comunidades autónomas y se ha reducido ligeramente en las dos restantes. Los incrementos más marcados corresponden a Baleares (+2,5 p.p. interanual) y Cataluña (+2,1 p.p.), alcanzando, respectivamente, el 9,1% y 9,3% de teletrabajadores.



No obstante, las regiones que han registrado un mayor número de teletrabajadores en este periodo son Galicia (10,3%, tras un aumento interanual de 1,3 p.p.) y Extremadura (10,2%; +1,1%).



El teletrabajo solo ha retrocedido en Madrid (3 décimas menos que en el último trimestre de 2018, hasta alcanzar ahora el 8%) y Asturias (6,8%, con una rebaja interanual de una décima). Asturias comparte con el País Vasco la anteúltima posición de la tabla (en el caso vasco, el 6,8% implica un incremento interanual de 2 décimas). Por debajo solo se encuentra Canarias, con un 6%, el mismo porcentaje que hace un año.

