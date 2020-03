El número de muertos por coronavirus supera los 4.000, con más de 113.000 contagios confirmados En la ciudad de Detroit, las autoridades restablecieron el suministro de agua de miles de hogares por temores a que el coronavirus llegara a la ciudad Redacción Siglo XXI

miércoles, 11 de marzo de 2020, 08:57 h (CET) Los casos de coronavirus continúan aumentando en todo el mundo. El número de víctimas fatales ha superado las 4.000, con más de 113.000 contagios confirmados. El lunes Italia extendió las medidas de confinamiento a todo el territorio nacional.



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó: “Estoy a punto de firmar un decreto que podemos describir como ‘me quedo en casa’. Ya no habrá zona uno o zona dos en el país. Italia será toda una zona protegida. Se evitará toda circulación en todo el país a menos que esté motivada por tres circunstancias específicas: razones de trabajo, razones de necesidad o razones de salud. Está prohibido reunirse dentro y fuera de bares abiertos al público”.



Esas fueron las palabras del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Las restricciones impuestas en Italia aplican para aproximadamente 60 millones de personas. Al menos seis reclusos han muerto en el país tras los disturbios desencadenados en decenas de prisiones densamente pobladas, a causa de las restricciones impuestas para contener el coronavirus, entre las que se incluyen limitaciones a las visitas familiares.



En China, donde los casos continúan disminuyendo ininterrumpidamente, el presidente Xi Jinping visitó hoy la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia y actualmente en cuarentena, por primera vez desde que el coronavirus fue identificado en la ciudad.



En Estados Unidos, varias de las principales universidades han pasado a impartir sus clases por internet, entre ellas la universidad estatal de Ohio, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Washington, Brown, Stanford, Columbia y Barnard College.



En la ciudad de Detroit, las autoridades restablecieron el suministro de agua de miles de hogares por temores a que el coronavirus llegara a la ciudad. Miles de hogares de Detroit no tenían servicio de agua corriente debido a facturas impagas.



El congresista republicano del estado de Florida Matt Gaetz anunció el lunes a través de Twitter que se pondrá a sí mismo en cuarentena tras enterarse de que tuvo contacto con un asistente a la Conferencia de Acción Política Conservadora a quien se le diagnosticó coronavirus. Según se informa, Gaetz recibió la noticia mientras estaba a bordo del Air Force One con Donald Trump. La semana pasada, Gaetz pareció burlarse del brote de coronavirus al presentarse en el Congreso con una máscara de gas cuando la Cámara de Representantes aprobó la solicitud de fondos de emergencia para combatir la enfermedad. El sábado, Gaetz anunció que un residente de su distrito había fallecido a causa de la enfermedad. Gaetz es el legislador del Partido Republicano que más recientemente se ha puesto a sí mismos en cuarentena después de asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, llevada a cabo el mes pasado. El congresista de Georgia Doug Collins, quien también está en cuarentena, acompañó la semana pasada a Trump en su visita a los Centros para el Control de Enfermedades y estrechó la mano del mandatario.



Mientras tanto, Wall Street sufrió el lunes su peor día en más de una década, acarreando en las últimas semanas la pérdida de más de 5 billones de dólares de riqueza en el mercado bursátil. Una guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia agravó aún más la agitación del mercado de valores.

