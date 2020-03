Inclasificables. Valientes. Arte musical que trasciende toda linde para entrar con largos tentáculos en una comunicación multidisciplinar que convence y estremece, ABISMO se abre paso como una de las bandas más innovadoras y rotundamente bellas de la actualidad.



Uno se enfrenta a vosotros como ante algo completamente genial, asombráis. El asombro, Carl Sagan pedía a los adultos que no perdiesen la capacidad del asombro, que poseen los niños y que los adultos, en esta sociedad de aturdimiento deliberado, van perdiendo. Yo me he asombrado, y mucho, al escuchar ya la primera canción "Regreso al abismo" de vuestro disco "Canciones Satánicas". Palabra poética, fuerza arrolladora, me he quedado sin palabras.

Bueno, muchas gracias por los elogios, la verdad es que hasta nosotros mismos nos asombràbamos mientras iban surgiendo las canciones y eso siempre es bueno; sentíamos que estábamos haciendo algo bueno, por lo menos diferente, nos dejamos llevar y nos liberamos de ceñirnos a un estilo concreto, dejamos que todo fluyera libremente.



He leído en -creo, Mariskal Rock- que Alberto Arnau, guitarrista de Abismo, explica que "Canciones Satánicas" surgió como una forma de liberarse de una época horrible, intentar levantarse mediante un arte en que vomitase todo el dolor transformándolo en algo válido para los demás, y en esa conversión, sanar él. Si esto es así, y como suele ocurrir en el arte, que del dolor emerge la mejor Obra, celebro se haya emergido victorioso y con un álbum tan necesario para todos.





Sí, la verdad es que ahora lo pienso y no sé de donde demonios saquÉ las fuerzas y el ánimo para meterme en todo el trabajo que supone grabar un disco en el estado lamentable en el que me encontraba, pero de repente me iban surgiendo frases que me llevaban a otras y parecía que ya salían hasta con la melodía jaja, fue muy duro pero a la vez, como tú dices, muy sanador; a la que me di cuenta ya tenía unos cuantos temas y poco a poco todo fue encajando; cuando estaba escribiendo las canciones estaba en estado depresivo y me daba miedo que no pudiera hacerlas en directo sin ponerme chungo, pero ha sido al revés, ahora cada vez que las tocamos es una auténtica liberación.



"Quémalo todo, me dice Satán", así empieza la bellísima canción mistérica "Me dice Satán", entonada esa frase por niños.

"Seca tus ojos y aprende a olvidar/todo lo que hasta ahora te enseñaron/todo todo estaba mal./ Reniega del orden./Baila en su funeral." Entiendo sois apolíticos (sonrío ante pregunta tan deliberadamente ñoña, pero la hago para buscar vuestro sentido sobre el mundo -creado por el humano-).





Bueno, no creo que haya alguien totalmente apolítico, todos tenemos nuestra manera de ver el mundo, nuestra forma de pensar o nuestra ideología, llámalo como quieras, aunque sólo sea para rebatir todas las opciones políticas convencionales. Hay veces que el puto entorno parece que te obligara a posicionarte en tal o cual movimiento cuando tú realmente no te identificas con ninguno. Lo que para mí puede ser mi cruzada personal y lo mas importante de mi vida, para otro seguramente será una cosa sin importancia y otros seguramente se jugarían la vida por motivos que a mí no me harían levantar del sofá.



La música, las composiciones musicales, son tan emotivas... Comparar al grupo con otros, es difícil, dada su impronta tan genuina. Pero las guitarras a veces me recuerdan a Bathory, al Ozzy de los principios, la voz principal tiene empaque inconfundible y único; y los coros, la épica con sinfonías altas infernales. En mi poética rechazo este orden mundial, que al fin es la forma de mantenernos encadenados en una muerte llamada vida. "Los zombies de la cripta" es una clara interpelación a esto, para que despierten la tontería e inanidad social, la estupidez, a otra cosa, ¿qué cosa?





Creo que hay que caerse y levantarse muchas veces para aprender a dejar de preocuparte por la próxima caída; mientras te vuelvas a levantar y no te quedes en el fango, resignado, aborregado y vencido, todo ira bien; mientras seas capaz de pensar por ti mismo y sepas dejar atrás todas esas cosas o personas que no te aportan nada o que te perjudican consciente o inconscientemente, aunque un día lo significaran todo para ti, para mí eso es despertar, elegir tu vida y la manera de vivirla aunque te cueste la vida, jaja, o la incomprensión del resto de la humanidad, aunque eso a estas alturas nos da igual a nosotros y al resto de la humanidad.



Sorprende la gran variedad de coros y sonidos nuevos que lográis con los instrumentos. ¿Os ha costado mucho pensar y grabar el disco, mezclarlo, producirlo?





Bueno o, la verdad es que sí, al principio estaban esas canciones desnudas y esas letras, había que hacer justicia y darles lo que necesitaban, atmósfera oscuras, orquestaciones románticas o depresivas, a cada canción lo que nos pidiera, no reparamos en tiempo ni en experimentación hasta poder llegar lo mas cerca posible a lo que teníamos en mente y se merecían las canciones. El productor Iker Piedrafita nos ayudó con la tarea.



Joder, "Belleza apedreada" tiene un inicio que no es menos sobrecogedor en hermosura que cualquier composición clásica de los grandes sinfónicos. "La Belleza fue apedreada por una tempestad artificial y humana/y el bosque no para de llorar mientras el fuego evapora sus lágimas". Uno se espera, al ver la portada del disco, que escuchará letras nihilistas y de loas a demonios. En cambio en "Canciones satánicas" nos encontramos con un canto que, condenando lo considerado celestial, santo, como lo malo -porque es la estafa del sistema, éste realmente infernal-, interpela, señala, y enuncia lo bello, arrasado. Estamos ante letras con compromiso ambiental. "Belleza apedreada" es una denuncia contra la muerte anunciada de esta Tierra. ¿Lograremos detener esa Nada que borre todo lo hermoso enunciada por Ende en "La historia interminable"?





Somos los últimos en llegar y parecemos los enviados de algún ser maligno con la misión de destruirlo todo, somos egoístas hasta la náusea, incapaces de ver mas allá de mañana, amantes solo de nuestro propio culo, la naturaleza, el medio ambiente, el cambio climático, todo esto que se podría decir que es lo único importante que tenemos, le importa un carajo al 80% de la población mundial. Lamentablemente, la única solución es que desaparezca el ser humano y todo se regenere de manera natural sin la presencia del hombre todo volverá al orden natural.



"Y abrazar a Satán/en la fiesta patronal. [...] Masturbarte al Sol en Ramadán", versos como estos aparecen en la canción "Vivir". Asistimos sin cesar a una demolición de la estafa de la cultura humana. "Las flores del mal" estarían felices de escuchar vuestros versos, Baudelaire escucharía jubiloso vuestas canciones mientras sigue maldiciendo en la eternidad que tanto buscó, el spleen de París, que en carta a su madre confesaba le impedía no sólo escribir, por cansancio vital sin precendetes, cumplir los plazos, dar un paso fuera de casa...

¿Quién es Satán?





Hay bastantes maneras de ver a Satán, la mayoría de la gente por influencias de la religión y principalmente de la iglesia lo ve como el símbolo de la maldad, como algo a evitar, el que intenta desviarte del “buen" camino, vamos, alguien que se dedica a joderte la vida y a echarte a perder. Otros lo ven en las guerras, en los políticos, en los poderosos que intentan manejar nuestras vidas. Para mí Satán es un concepto mucho mas positivo e interesante, es el símbolo de la resistencia, la rebeldía y la oposición ante el tirano, es ser tú mismo por encima de todo y no veo nada maligno ni negativo en ello, los rebeldes siempre molestan y siempre tratan de expulsarlos no sea que tengan razón y puedan llegar a cambiar las cosas, como pasó en tiempos del ángel caído.



"Viajando al fin de la noche" es una canción de desamor, una larga balada elegíaca, de letanía, a la vez podría (volver a ser) un canto de la Tierra, que no se ve correspondida en amor, y herida sin cesar cada vez más por quien aquellas/os en quien confiaba, temiendo morir por ello. Se podría decir que el disco es temático y las diversas canciones componen un gran cántico con todo lo que había que pronunciar, al menos por vosotros en ese momento, que para mí es todo lo que merece oír este sordo mundo. Pero ¿qué posición adoptáis respecto a los animales, los más perseguidos y atropellados, en este "orden" carcelario del mundo humano? Me refiero al movimiento animalista, donde milito, además de en el de la defensa de la Tierra.





Bueno, yo tengo 8 perros y los considero de mi familia, la gente que no entiende a los animales o no tiene empatía con ellos, no sabe lo que se pierde; de los maltratadores no hablo porque ya he tenido movidas con algunos y en mi experiencia son gente bastante cerril y simplemente mala y nos podíamos extender hasta el infinito. El amor que te da un perro, bueno, sigo hablando de perros, no te lo puede dar nadie y con esto no quiero decir que no me interese el amor de los humanos, que luego siempre hay gente que no entiende esto y se piensan que pones a los animales por encima de tu madre o de tu pareja y se piensan que eres una especie de tarado, cuando una cosa no quita la otra. Pienso que costará un poco pero creo que mucha gente ya se está concienciando de que no somos mas que ellos y estoy seguro que en un buen puñado de años la gente dejaremos de comer carne, por lo menos de la manera y en la cantidad en que se hace ahora.



"Viajando al fin de la noche" es el único tema del disco que no es nuestro, es una versión llevada a nuestro terreno de una de las mejores canciones, en mi opinión, de todos los tiempos, es un tema de los Suaves con una letra genial. Llevaba años intentando hacer una versión digna de ella, no quería tocarla como ellos, para eso está la original, queríamos integrarla en el universo Abismo y creemos que lo hemos conseguido, de hecho parece un tema mas del disco.



En "Te has preguntado?" se sigue mostrando el enorme papel personalizador del grupo de las guitarras, y de sus solos. Los sonidos que acompañan a los instrumentos, efectistas para generar el ámbito unificado, aterrador y bello a un tiempo, que recorre todo el disco. La canción dice lo que dice pero parece decir más entre líneas. ¿Qué debemos preguntarnos? (¿O quizá no hay respuestas para nada?)





Hay que preguntárselo todo, cuestionar, querer saber, no agachar la cabeza diciendo a todo que sí como si fuésemos zombies sin voluntad.

La canción habla de cómo el paso del tiempo puede limar todas las buenas intenciones y ablandar hasta el carácter más fuerte, levantándote un día y encontrándote haciendo todo lo que mas evitabas y odiabas cuando la puta vida aún no te había puesto en tu sitio, cuando el desencanto aún no había aparecido y todos los días eran dignos de celebración. Por eso mientras te hagas preguntas y no te olvides de lo primero que tienes en la cabeza cuando te despiertas, de lo que realmente eres, siempre podrás retomar tu vida



ABISMO es un grupo como dije al principio tocado por mucha cultura, se nota, musical y literaria. ¿Qué grupos os inspiran u os gustan más y en literatura o poesía, o letristas de canciones, hay algo que podáis decir?





Personalmente te puedo decir que en cuestión de música flipo con todo lo que viene del viejo blues, country, rock en general en todas sus variantes, desde Robert Johnson a Machine Head pasando por Led Zeppelin, Black Sabbath, Nick Cave, Iggy Pop, Rolling Stones, Judas Priest, John Lee Hooker, Motorhead, Hellacopters, Tom Waits, Hendrix…

En cuanto a literatura, Stevenson, Bukowski, Allan Poe, García Márquez, Baudelaire, Dostoyevski, Wilde, Becquer, Pardo Bazán, Santiago Lorenzo, estos son algunos de los que me remueven las tripas y me llegan muy adentro.