El teletrabajo solo funciona con sistemas de medición efectivos, según WorkMeter Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 14:48 h (CET) Muchas empresas se muestran todavía reacias a implantar el teletrabajo porque consideran que no pueden realizar una evaluación de la productividad ni saber cuál será el impacto sobre su negocio. Esos modelos organizativos son muy diferentes de los tradicionales y obligan a replantearse los mecanismos de seguimiento de las tareas. Por esta razón los proyectos de teletrabajo solo sacan su máximo rendimiento si las organizaciones cuentan con sistemas eficaces medición del desempeño Los proyectos de teletrabajo mejoran sensiblemente sus resultados cuando los teletrabajadores y sus managers cuentan con soluciones de medición y seguimiento del desempeño. Es una de las recomendaciones de WorkMeter, empresa pionera en España en la implantación de soluciones tecnológicas de medición de la productividad, ante el creciente auge que el teletrabajo está adquiriendo en todo el mundo. “Para atraer y retener el talento, los departamentos de Recursos Humanos deben ofrecer políticas que favorezcan la conciliación como el teletrabajo. Pero el teletrabajo implica el uso de tecnología y es fundamental que la organización disponga de las herramientas necesarias para desarrollar con éxito estas iniciativas”, destaca Joan Pons, CEO de WorkMeter.

Sistemas de medición como EffiWork de Workmeter permiten, además, mitigar o eliminar algunos de los frenos tradicionales a la implantación del teletrabajo como la sensación de pérdida de control del manager respecto a su equipo, el mito de la pérdida de eficiencia organizativa o el miedo al aislamiento del empleado. “Alguien que trabaja desde su casa puede perderle el pulso al ritmo de trabajo del resto de sus compañeros. Sistemas como EffiWork de WorkMeter permiten no solo que estos profesionales se mantengan alineados con las dinámicas y ritmos productivos de la empresa, sino que ofrecen grandes oportunidades de mejora para los miembros del equipo”, señala Pons.

Por qué las plataformas de medición maximizan el teletrabajo

Desde el punto de vista de la empresa

Crean una cultura de medición. Extendida a todos los niveles de la organización, no solo entre la dirección y los managers, sino entre los mismos teletrabajadores, que pueden obtener valiosos reportes de su propio rendimiento. Se trata de una evolución de la cultura del presencialismo hacia una cultura de la eficiencia.

Permiten una comparativa entre trabajo presencial / teletrabajo. Muchas empresas se resisten a dar a sus trabajadores la opción de teletrabajar porque carecen de experiencia con esta modalidad y recelan de sus resultados. Un sistema que proporcione métricas fiables acerca de la productividad del equipo deslocalizado reduce esas resistencias y permite validar con datos el impacto positivo que el teletrabajo puede tener en los resultados de negocio.

Desde el punto del mánager

Establecen un marco de referencia. Las barreras relativas a la percepción de falta de control del directivo son fácilmente salvables mediante un buen trabajo de análisis previo a la implantación del sistema. Se tienen que definir muy bien cuáles son los puestos de trabajo susceptibles de ser teletrabajados, y qué actividades de las asociadas al mismo se realizarán desde la oficina y cuáles se podrán realizar desde otros lugares. Finalmente, es necesario definir un sistema de medición que acredite cuál ha sido la gestión del tiempo de la persona respecto a dichas actividades durante la jornada teletrabajada.

Desde el punto de vista del empleado

Marcan prioridades. Al teletrabajador le cuesta organizarse en torno a prioridades y tiende a intentar acabar la tarea que está realizando en ese momento. Los sistemas de medición le ayudan a distribuir mejor su tiempo, asignando espacios concretos a tareas concretas.

Ajustan de jornada. El teletrabajo tiene el peligro de que el profesional pierda la noción de su tiempo de trabajo, ya sea por defecto o por exceso. Los sistemas de medición le alertan tanto de cuando está trabajando de más como cuando lo hace por debajo de lo esperado.

Desde la perspectiva de la Ley de registro horario

Evitan que la nueva ley sea un freno a las iniciativas de teletrabajo, ya que los sistemas de medición permiten cumplir el registro de jornada tanto cuando los empleados están teletrabajando como cuando están en la oficina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.