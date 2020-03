El Mid-Season Invitational de League of Legends se retrasa hasta julio Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 13:04 h (CET) El torneo de Riot Games empezará el 3 de julio y terminará el 19 de julio. Los splits de verano de las competiciones de cada región también varían su fecha de inicio Riot Games anuncia que, tras hablar con los equipos y las ligas de League of Legends, han decidido cambiar las fechas del Mid-Season Invitational, que pasará a celebrarse del 3 de julio al 19 de julio y no en mayo como estaba previsto al inicio de 2020. Riot toma esta medida para asegurar la seguridad y la viabilidad para viajar de los equipos participantes en el torneo y sus aficionados.



La localización del MSI 2020 se anunciará lo antes posible. Riot será flexible en este sentido, teniendo en cuenta los inconvenientes que está causando el COVID-19 en los viajes internacionales y los eventos deportivos de varios países. Sin embargo, la compañía afirma que su objetivo será asegurarse de que el MSI sigue siendo una experiencia global del más alto nivel.



Debido a este cambio en el calendario competitivo de League of Legends, Riot se ha coordinado con las ligas para modificar el inicio de los splits de verano para evitar solapamientos. Estas son las fechas en las que comenzará cada competición:

OPL - 15 de mayo

VCS - 15 de mayo

LCS - 16 de mayo

TCL - 16 de mayo

LCK - 10 de mayo

LEC - 22 de mayo

CBLOL - 23 de mayo

LPL - 23 de mayo

PCS - 30 de mayo

LLA - 30 de mayo

LJL - 31 de mayo

LCL - 6 de junio Asimismo, tras revisar el calendario y hablar con los equipos, Riot Games ha tomado la decisión de cancelar el Rift Rivals en las regiones en las que estaba programado celebrarse. Este torneo dejaba partidas para el recuerdo, pero siempre ha generado grandes desafíos para cuadrar los calendarios competitivos, tanto a nivel local como global. A pesar de esto, Riot destaca que sigue centrado en crear eventos globales y que trabajan junto a las distintas regiones para hacerlo de la mejor manera posible en los próximos años.



Desde Riot, quieren agradecer a todos los jugadores, equipos, colaboradores y seguidores que han demostrado su apoyo a aquellos afectados por el virus con donaciones o cualquier otro gesto. La compañía seguirá evaluando e informando sobre esta situación para garantizar la mejor experiencia para los jugadores y los aficionados en el MSI 2020.

