El 80% de las vacantes para programador junior de Marketing Automation se cubren antes de un mes

martes, 10 de marzo de 2020, 12:48 h (CET) Ocho de cada diez ofertas de trabajo para cubrir el puesto de programador junior de Marketing Automation y Salesforce CRM se cubren en un plazo de un mes, según los análisis de mercado de LeadClic, Part of WAM Global Esta tendencia disminuye para puestos más “senior”, pues en un plazo de un mes se consigue cubrir el 60% de las vacantes para profesionales con entre 2 y 4 años de experiencia en las mismas tecnologías.

Esta propensión también se constata con el análisis de mercado que ha hecho el equipo de Recursos Humanos de LeadClic, Part of WAM Global. En este sentido, de la media de 500 ofertas de empleo que se publican cada mes en la red social LinkedIn para los puestos de “consultor en marketing automation” y para “consultor de Salesforce CRM”, se cubren en torno a 400 en un plazo no superior a 30 días hábiles.

Estas son algunas de las principales conclusiones sobre el empleo en el sector tecnológico que el equipo de Recursos Humanos de LeadClic, Part of WAM Global, está compartiendo hoy en la XLVI edición de Satelec, el encuentro anual que celebra la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. En este foro de empleo y tecnología, las principales empresas con base tecnológica del país acuden cada año para ayudar a los estudiantes a tener sus primeros contactos con el mundo laboral.

El fuerte impacto de la digitalización en la sociedad está haciendo que la especialización en tecnologías basadas en inteligencia artificial sea un tren que no se puede perder a la hora de comenzar a forjarse un futuro profesional entre los más jóvenes. “A día de hoy, las soluciones que se integran con la tecnología de Salesforce, son la mayor herramienta con la que cuentan las empresas para llevar a cabo la transformación digital que demanda la sociedad”, destaca Manuel García Gonzalo, coCEO de LeadClic, Part of WAM Global.

Por su parte, Juan José Sogues, coCEO de LeadClic, Part of WAM Global, añade que “las empresas que nos dedicamos a la generación de tecnología necesitamos crear grupos de personas que, además de su conocimiento técnico, puedan trabajar en equipo para aportar soluciones innovadoras a la sociedad. En este sentido, en LeadClic creamos entornos de trabajo en los que las personas se implican en cada proyecto para generar algunas de las tecnologías más punteras que hay ahora mismo en España”.

