Manteca de Karité KARITENE - Una crema antiedad natural Comunicae

martes, 10 de marzo de 2020, 11:01 h (CET) Utilice siempre manteca de Karité pura y sin refinar. Si es procedente de fuentes de comercio justo, además, contribuye al desarrollo social y económico de las coopeerativas de mujeres que la producen El Karité

El Karité es un árbol de nombre científico Vitellaria Paradoxa cuyo hábitat lo constituyen las sabanas arbóreas de África Occidental. En los idiomas nativos de dicha parte de África el nombre “Karité” significa “árbol de mantequilla”.

¿Cómo se hace o cómo se obtiene la manteca de Karité pura y sin refinar?

La manteca de karitté se obtiene mediante un proceso de lavado, triturado y ebullición de las nueces del árbol de KARITÉ.

¿Por qué huele la manteca de Karité sin refinar?

La manteca de Karité tiene un olor natural característico que puede ser más o menos intenso según el procedimiento de elaboración y su calidad… así es como huele el Karité puro. No obstante, cuando no tiene olor y es de color blanco significa que ha sido sometido a un proceso de refinado con productos químicos lo que hace que pierda aproximadamente el 70-75% de sus propiedades y beneficios naturales.

Composición química de la manteca de karité

La manteca de karité pura, como grasa o aceite vegetal que es, contiene un 90% o más de triglicéridos y una fracción menor insaponificable.

Los triglicéridos son responsables de las propiedades emolientes (hidratación profunda) del aceite de karité, mientras que la fracción insaponificable contiene sustancias bioactivas que incluyen hidrocarburos, tocoferoles, esteroles y alcoholes responsables de sus propiedades medicinales.

Usos de la manteca de karité

Debido a sus características semisólidas y a su consistencia de mantequilla, la manteca de karité natural o sin refinar (bio, por supuesto) hidrata profundamente la piel, los labios, el cabello y el cuero cabelludo, sin necesidad de un procesamiento adicional. De hecho, es una de las mejores cremas hidratantes incluso para pieles grasas.

También se utiliza para dar masajes a los bebés recién nacidos, por su acción hidratante y emoliente en una piel tan delicada, evitando la aparición de irritaciones, rozaduras y posterior dermatitis.

Propiedades cicatrizantes de la manteca de karité

La manteca de karité no refinada, por sus magníficos beneficios en la cicatrización de la piel tanto de la cara como del cuerpo, se ha utilizado durante siglos para atenuar las marcas de las cicatrices y para prevenir las estrías durante el embarazo.

Efectos antiinflamatorios

Los usos tradicionales de la manteca de karité en la medicina popular africana se han atribuido en gran medida a sus propiedades antiinflamatorias ya que inhibe y disminuye significativamente el edema o inflamación.

De hecho, en afecciones traumáticas, la manteca de karité se usa para realizar masajes debido a que sus componentes rápidamente absorbibles son capaces de disminuir el dolor al descomprimir los tejidos por su acción inhibitoria de la inflamación.

Uso de la manteca de karité como protector solar

Por su elevado contenido en ésteres del ácido cinámico la manteca de karité también protege de forma natural contra la radiación ultravioleta actuando eficazmente como pantalla o filtro de los rayos ultravioleta de longitud de onda 296 – 300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas solares.

Beneficios de la manteca de karité para la piel

La manteca de karité karité natural, pura y sin refinar, contribuye de manera excepcional al cuidado y estado general de la piel. Además, es capaz de tratar las irritaciones leves de la piel y se emplea como tratamiento tópico para eczemas, manchas, arrugas, quemaduras solares (no graves) y picaduras de insectos.

Otro beneficio importante de la manteca de karité es que contiene antioxidantes naturales y otros compuestos que reducen la inflamación de la piel.

Efecto antiarrugas / antienvejecimiento de la piel

Debido a su actividad inhibitoria de enzimas degradadoras de proteínas la manteca de karité preserva el colágeno y la elastina, principales componentes estructurales de la piel. La α-amirina y el lupeol, son componentes que hacen que la manteca de karité no refinada mantenga la estabilidad de la piel, así como su flexibilidad y elasticidad.

Los triterpenos, también encontrados en la fracción insaponificable de la manteca de karité natural, contribuyen a la inactivación de proteasas altamente perjudiciales para la piel y responsables, en parte, de su envejecimiento prematuro.

Además, atenúa las arrugas y las estrías retardando su aparición. También suaviza el tono de las manchas de la piel provocadas por la edad y por la exposición al sol logrando, incluso, su desaparición.

En definitiva, se puede decir que la manteca o aceite de karité es la mejor crema natural antiedad y antiarrugas con “efecto rejuvenecimiento”, así como el mejor tratamiento facial natural (también como contorno de ojos). Es decir que la manteca, crema o aceite de karité es una grasa vegetal natural ideal (y económica) para luchar contra las arrugas, patas de gallo, estrías, étc.

Beneficios de la manteca de karité para las pieles sensibles y secas

Por su alto contenido en ácido oleico (Omega 9) y linolénico (Omega 3), que le confieren propiedades altamente emolientes y nutritivas, la manteca de karité no refinada es fantástica para el cuidado de todo tipo de pieles, en particular, para la pieles más secas y desnutridas y las pieles sensibles.

La manteca de karité pura y sin refinar actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita su deshidratación y la protege de las agresiones externas provenientes del sol, del viento o de los cambios bruscos de temperatura. Por otra parte, es muy eficaz en la regeneración de los tejidos y alivia los síntomas de las pieles deterioradas e irritadas.

Beneficios de la manteca de karité para la xerosis, dermatitis atópica, psoriasis, ictiosis y eccema

La manteca de karité pura es un reconocido agente humectante / emoliente que se usa para la prevención y el tratamiento de la sequedad de la piel e igualmente como terapia adyuvante en diversas enfermedades cutáneas como la xerosis (sequedad), la dermatitis atópica y el eccema. La xerosis también es un síntoma de afecciones cutáneas como la psoriasis, la dermatitis y la ictiosis. El eccema es una afección dermatológica frecuente que se caracteriza por inflamación que produce eritema, descamación, induración y liquenificación.

De hecho, los emolientes del karité puro juegan un papel clave en el tratamiento de la xerosis y de la dermatitis atópica leve a moderada porque ayudan a restaurar y mantener la función de barrera cutánea.

Propiedades de la manteca de karité para el cabello

La manteca de karité salvaje o sin refinar, debido a sus propiedades emolientes, hidrata en profundidad el cabello y el cuero cabelludo aportándole un aspecto suave, sedoso y brillante. Además, por los nutrientes que contiene, fortalece el cabello revistiendo y sellando las cutículas a la vez que reduce su porosidad.

Cómo aplicar la manteca de karité para el pelo

Para utilizar la manteca de karité para el pelo debe hacer lo siguiente:

- Poner al baño maría la cantidad de manteca de karité que vaya a utilizar

- Cuando ya no queme, y preferiblemente con el cabello húmedo, aplicar una pequeña cantidad al cuero cabelludo y masajear (si se aplica demasiada el cabello puede terminar más “pesado” de lo normal)

- Para raíces y puntas aplicar la manteca de karité con el pelo húmedo empezando por la raíz y extendiéndola hacia las puntas. Se recomienda dormir toda la noche con la manteca de karité en el pelo, con una toalla o gorro de baño en la cabeza, para que actúe en profundidad. Si el cabello es graso, aplicarla sólo en las raíces

- Para terminar, lavar el pelo con el champú habitual sin usar acondicionador.

Modo de empleo

Para saber cómo utilizar la manteca de karité sobre la piel, es algo tan sencillo como aplicar una pequeña cantidad en la palma de la mano y frotar ligeramente con la otra. La crema de karité se irá derritiendo con la temperatura de las manos y posteriormente puede aplicarla en la parte de la cara o del cuerpo que se quiera… e incluso en el pelo (para ello el cabello deberá estar humedecido previamente).

Contraindicaciones

La manteca de karité contiene látex natural, aunque en cantidades muy pequeñas, pudiendo producir reacciones alérgicas. Se aconseja a las personas que tengan alergia al látex que antes de su uso se hagan una prueba de alergia.

Consejos de uso

En los siguientes enlaces puede encontrar más información sobre los usos, beneficios y aplicaciones de la manteca de karité:

- Manteca de karité para la cara y el cuerpo

- Manteca de karité para el pelo

- Manteca de karité durante el embarazo

- Manteca de karité para pies y talones agrietados

- Manteca de karité para problemas y enfermedades de la piel

- Manteca de karité para la psoriasis

- Manteca de karité antes del maquillaje

Dónde comprar manteca de Karité pura y sin refinar

KARITENE es una gama de productos de cosmética natural, ecológica y vegana que tiene como principio activo principal la manteca de Karité 100% pura y sin refinar. La manteca, crema, o aceite de Karité de KARITENE procede de fuentes de comercio justo y, en particular, de cooperativas de mujeres de Mali que elaboran productos biológicos puros utilizando métodos artesanos y tradicionales.

Ahora que ya se conoce más sobre la manteca de Karité, si quiere, se puede acceder desde aquí a la tienda online de KARITENE

¿Qué más ofrece KARITENE?

KARITENE también pone a su disposición otros productos cosméticos naturales como cremas, sérums, aceites esenciales, aceites vegetales o portadores, jabones artesanos (jabón de karité), remedios naturales, étc … y cremas naturales para mascotas!

Vídeos

KARITENE - Manteca de karité pura y sin refinar



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.