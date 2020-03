​Las apuestas pueden encontrarse en casi todas las esquinas de España La entidad gubernamental que maneja las apuestas, los casinos y los juegos de azar tiene algún tiempo trabajando ya en algunas prohibiciones para reducir los casos de ludopatía en jóvenes en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 10 de marzo de 2020, 09:52 h (CET)

Es realmente sorprendente la gran oferta que existe en España respecto a las diferentes formas de apostar que pueden encontrarse: máquinas tragaperras en casi todos los rincones del país, casas de apuestas deportivas, casinos en línea y tradicionales y muchas ofertas más.



Esta gran oferta de apuestas es positiva por poder contar con una gran variedad de posibilidades para quienes disfrutan de este pasatiempo de forma consciente e inteligente. Por ejemplo, saber que las tragaperras se encuentran en todas partes, puede hacer que cada empresa ofrezca un mejor servicio y mejores ofertas para llamar a más y más clientes.



El aspecto negativo de la gran oferta de apuestas en España También hay un aspecto negativo en las apuestas en el país y es que las mentes jóvenes pueden verse afectadas por la gran cantidad de ofertas existentes en el mercado y la publicidad exagerada (algo que ya se está tomando en cuenta por parte de entidades gubernamentales). Tanto es así que 1 de cada 5 jóvenes en España son adictos al juego.



Las regulaciones son importantes y es que pueden ayudar a reducir un poco esta cantidad de jóvenes que se ven afectados por una adicción complicada. Además, también asegura a aquellos jugadores que sí cuentan con control a la hora de hacer sus apuestas que están apostando en casinos confiables y en los que su dinero será bien cuidado.



El año 2020 viene con muchos cambios en las prohibiciones de las apuestas La entidad gubernamental que maneja las apuestas, los casinos y los juegos de azar tiene algún tiempo trabajando ya en algunas prohibiciones para reducir los casos de ludopatía en jóvenes en España.



¿Cómo es posible que a todas horas pasen en la televisión publicidad de casas de apuestas deportivas con jugadores y artistas reconocidos que pueden afectar la mente de los más pequeños? Se necesitan regulaciones que puedan prohibir este tipo de anuncios y eso es lo que se espera para este 2020.



Incluso la entidad gubernamental ya se ha pronunciado y ha asegurado que se regularan estos anuncios de forma bastante estricta, ya no se podrá sacar anuncios a cualquier hora, tampoco se permitirá usar a personas famosas en este tipo de anuncios y muchas otras medidas que seguramente ayudarán a reducir el número de personas adictos a las apuestas.



Tanta variedad complica el tomar una decisión respecto a la mejor casa de apuestas La gran variedad de ofertas disponibles también dificulta un poco a aquellos adultos que quieren dedicarle un poco de tiempo y dinero (que pueden gastarse) a las apuestas. Y es que tomar una decisión entre tantas posibilidades no es sencillo. Por ello, os recomendamos que toméis una decisión inteligente, seleccionar un casino o casa de apuestas que forme parte de la legalidad y, sobre todo, jugar en línea, ya que es mucho más sencillo y no tenéis que salir de casa para jugar.



