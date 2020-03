Aumentan a nivel mundial los casos de coronavirus

En Italia, el número de muertos por coronavirus ha aumentado a al menos 366, con más de un tercio de los fallecimientos registrados durante la última jornada. Durante el fin de semana las autoridades italianas pusieron en aislamiento a 16 millones de personas en el norte del país en un intento de contener el rápido crecimiento de la pandemia. Además, se ordenó el cierre de todos los centros educativos del país. El papa Francisco pronunció su sermón del domingo a través de una transmisión en vivo luego de que el Vaticano reconociera a principios de semana su primer caso de coronavirus.



En Arabia Saudí, el este del país ha sido aislado y las escuelas en todo el país han sido cerradas. Irán ha confirmado al menos 49 nuevas muertes el domingo, y el número total de víctimas mortales a causa del virus asciende a poco menos de 200. En la ciudad de Quanzhou, en China, un hotel que fue utilizado como centro de cuarentena de coronavirus colapsó el sábado, causando la muerte de al menos diez personas. Permanecen inciertas las causas del colapso. Hasta el momento, más de 106.000 personas han sido contagiadas por el coronavirus en todo el mundo y el número de víctimas fatales asciende a aproximadamente 3.600.



En Estados Unidos, está aumentando la condena pública por la mala gestión del brote de coronavirus por parte del Gobierno de Donald Trump y por la falta de acceso a las pruebas de diagnóstico. Los casos conocidos de coronavirus ahora superan los 500, con 22 muertes registradas. Al menos 19 de esas muertes han sido vinculadas con el hogar de ancianos Life Care Center en la ciudad de Kirkland, en el estado de Washington, considerado la zona cero del brote en la costa oeste de Estados Unidos. El centro anunció el sábado que 90 de sus 180 empleados tienen síntomas de coronavirus.



Varios estados, entre los que se incluyen Oregón, Washington, California, Maryland y Nueva York, han declarado estados de emergencia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, criticó a los Centros para el Control de Enfermedades por la demora en la respuesta al brote y por no permitir que laboratorios privados del estado de Nueva York –donde hasta el domingo habían sido identificados más de 100 casos– realicen pruebas de diagnóstico del virus.

La Universidad de Columbia canceló las clases del lunes y el martes después de que un “miembro de su comunidad” estuviera expuesto al coronavirus. La Universidad de Washington y otros centros educativos del área de Washington, así como la Universidad de Stanford en California, pasaron a impartir sus clases por internet. La Universidad de Rice, en el estado de Texas, también ha cancelado las clases presenciales.



La Conferencia de Acción Política Conservadora anunció que uno de sus asistentes dio positivo a la enfermedad, lo que provocó que el senador Ted Cruz y el congresista del estado de Arizona Paul Gosar se pusieran a sí mismos en cuarentena, tras interactuar con dicha persona durante la conferencia, realizada el mes pasado. Tres de los asistentes a la conferencia del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que tuvo lugar la semana pasada en Washington D.C., dieron positivo por coronavirus. Dieciocho mil personas asistieron a la conferencia, entre ellas varios legisladores.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, estuvieron entre los oradores.

Mientras tanto, trabajadores de bajos ingresos y trabajadores que reciben un salario por hora están llamando la atención sobre el hecho de que están siendo obligados a trabajar incluso cuando están enfermos, lo que se opone directamente a las recomendaciones efectuadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para contener el coronavirus. El viernes, trabajadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle se retiraron de sus puestos de trabajo en un restaurante situado en la ciudad de Nueva York en protesta por las prácticas de la compañía, que según señalan los pone a ellos, a sus compañeros de trabajo y a sus clientes bajo mayor riesgo. En Estados Unidos millones de trabajadores no reciben licencia por enfermedad remunerada.



En el estado de Washington, activistas de la organización Shutdown Northwest Detention Center Coalition (Cierren el centro de detención de Northwest) están solicitando que se realicen inspecciones de salud en la cárcel de inmigrantes, así como la publicación de un plan para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus entre los reclusos y para tratar a las personas contagiadas.



Mientras recorría los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades el viernes, Donald Trump respondió a una pregunta efectuada por la prensa acerca de dejar que los pasajeros del crucero Grand Princess, que había sido puesto en cuarentena frente a la costa de San Francisco, desembarcaran.



El presidente Donald Trump sostuvo: “Preferiría… porque me gusta que los números permanezcan donde están. No necesito que las cifras [de casos de coronavirus] se dupliquen debido a un barco. No fue culpa nuestra”.



Se ha determinado que 21 de las 3.600 personas a bordo del crucero tienen coronavirus. No obstante, sólo 46 personas han sido sometidas a pruebas de diagnóstico. Los pasajeros comenzarán a desembarcar hoy en la ciudad de Oakland. La semana pasada, Trump dijo que al menos un millón de pruebas de diagnóstico del virus estarían disponibles para el final de la semana, pero estados de todo el país se han quejado de la falta de kits de prueba, y la cifra real de casos de coronavirus continúa siendo desconocida debido a la insuficiencia de pruebas de diagnóstico realizadas.