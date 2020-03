El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden recibe en casa en una jornada de puertas abiertas

Este emblemático hotel del norte de Tenerife mostrará todos los espacios, servicios y equipamientos que ofrece para celebrar todo tipo de eventos Congresos, reuniones de trabajo, banquetes privados, eventos sociales de todo tipo tienen el mejor escenario en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife”. Una declaración con la que Gustavo Escobar, director del hotel, recibirá a sus invitados el próximo sábado 21 de marzo de 12:00 a 20:00 horas en una jornada de puertas abiertas To the moon and back para conocer espacios, servicios y equipamientos de los que disponen.

En el exterior del hotel se encuentra uno de los mejores jardines subtropicales de la isla, con más de 25.000 m2 y un clima primaveral constante todo el año, que lo convierten en el lugar idóneo para disfrutar del aire libre cócteles, recepciones, cenas de gala, presentaciones, etc. Por otro lado, en su interior, se puede elegir entre 8 espléndidos salones con una superficie global de 1.502 m2 y una capacidad de hasta 500 personas en teatro. Además, cuentan con salones modulares para reuniones o presentación de productos, cenas de gala o celebraciones especiales, congresos y convenciones.

Todos los salones están equipados con todos los medios técnicos necesarios para desarrollar con éxito todo tipo de eventos, sea cual sea, desde una boda a un congreso profesional. Además, se puede reservar el alojamiento para los asistentes al evento entre las 252 lujosas habitaciones y suites del hotel.

Sobre Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Desde su construcción en 1974, es uno de los hoteles más emblemáticos de las Islas Canarias y el destino favorito de importantes celebridades. Algo que se refleja en el nombre de algunas de sus suites, que homenajean a huéspedes históricos como Michael Jackson, Bill Clinton o la Reina Sirikit de Tailandia.

Ubicado en la zona más exclusiva de Puerto de La Cruz –junto al Jardín Botánico y a sólo 5 minutos en coche de las playas de arena negra volcánica–, el hotel está rodeado de 25.000 m² de parques y jardines y ofrece impresionantes vistas al bellísimo Valle de La Orotava, el Monte Teide y el impactante Océano Atlántico. Su nombre “botánico” no hace sólo referencia a sus espectaculares jardines, sino también a su compromiso con la naturaleza, la responsabilidad medioambiental y el turismo sostenible.

Considerado el mejor 5 estrellas Gran lujo en Canarias, el Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden se convirtió en 1998 en el primer hotel de las islas en formar parte de “The Leading Hotels of the World”, y hoy propone 252 habitaciones y suites con decoración clásica, exclusivos materiales, terrazas amuebladas y grandes ventanales con luz natural y espectaculares vistas. Su impresionante Spa al aire libre, fue elegido “Mejor de Europa” en 2019 por la prestigiosa Guía Condé Nast Johansen y ofrece tratamientos faciales y corporales con la mejor cosmetología y aparatología.

