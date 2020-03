La exclusividad, principal valor añadido de los apartamentos turísticos de Welcomer Group Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 15:32 h (CET) La ingente industria de alojamientos turísticos ha provocado que la oferta de estos inmuebles se haya diversificado hasta tal punto que algunas empresas optan hacer prevalecer un criterio de exclusividad, que sirva de valor diferencial respecto a los demás integrantes del mercado Este es el caso de Welcomer Group, una firma responsable de ofrecer apartamentos exclusivos en las principales ciudades de España para otorgarle un plus de calidad a este tipo de estancias.

La fórmula del éxito de este mercado reside en la calidad de todo el proceso en el que se alquila la vivienda a unos huéspedes que buscan una experiencia única, que trascienda el simple hecho de dormir y dejar las pertenencias en sus visitas a las ciudades más visitadas.

Atención personalizada

Uno de los puntos que más valoran los clientes de esta clase de servicios es la atención tan cercana y personalizada que reciben por parte de los profesionales que componen este grupo, quienes están en todo momento pendientes de garantizar un confort y una funcionalidad a la altura de las expectativas.

De esta forma, siempre habrá un inmueble adaptado a las exigencias de los visitantes, en términos de espacio, diseño, ubicación y comodidades.

La elegancia en forma de apartamentos

La exclusividad es siempre un valor añadido para aquellos interesados en apartamentos vacacionales, de forma que se sientan en todo momento como en casa, una sensación que en la mayor parte de alternativas no se experimenta.

Por ello, Welcomer Group apuesta por soluciones de diseño diferentes para cada uno de los inmuebles que ofrece, de forma que se adapte a las preferencias de sus clientes.

Flexibilidad temporal

Otro de los grandes reclamos de quienes visitan una ciudad es la flexibilidad en cuanto a los días de estancia en una vivienda

Parece que nunca se consigue un apartamento que esté a la altura en este sentido, ya que muchos exigen una estancia mínima obligatoria cuando va más allá de pocos días; Welcomer Group ofrece la posibilidad de ir ampliando la estancia según vaya surgiendo esta necesidad, por lo que los huéspedes agradecen esa tranquilidad de que pueden ir modificando su permanencia como consideren oportuno.

Estos apartamentos exclusivos cuentan con la modalidad de reserva por días o por meses, por lo que la flexibilidad, en definitiva, es uno de sus puntos fuertes frente al resto de oferta del sector.

Welcomer Group es una referencia en el alquiler de apartamentos exclusivos para huéspedes ocasionales, con inmuebles siempre situados en las mejores zonas de las ciudades donde opera, que son Madrid, Valencia y Málaga, a la espera de seguir ampliando esta oferta.

