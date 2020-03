Riot Games presenta las novedades de TFT: Galaxias Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 13:16 h (CET) Contará con un pase normal y un pase + que desbloqueará recompensas adicionales. El carrusel, la economía, los objetos y otros sistemas del juego se actualizarán en el set 3. Los invocadores ya pueden disfrutar del nuevo set de TFT en el PBE de League of Legends Teamfight Tactics: Galaxias ya es una realidad en el servidor de pruebas de League of Legends, donde los invocadores ya están jugando las primeras partidas del esperado set 3 del título de estrategia de Riot Games. Además, con el lanzamiento oficial, será el primer juego de la compañía que salga en la plataforma móvil.



Aprovechando este nuevo set, Riot ha querido actualizar algunos aspectos de las partidas con el objetivo de mejorar los sistemas centrales de TFT. Por lo tanto, los jugadores no solo se van a encontrar con campeones y sinergias distintas, sino con varios cambios que harán más satisfactoria la experiencia de juego.



Para empezar, el carrusel es una parte fundamental de las partidas y han cambiado varias cosas:

- Ahora se puede volver a encontrar una Espátula, pero con mucha menos frecuencia que antes.

- Es posible obtener objetos completos antes del quinto carrusel.

- El sexto carrusel y todos los siguientes pueden contener componentes.

- Se han añadido muchas distribuciones de carrusel nuevas.

Otro punto importante que se ha modificado es el de los ingresos durante la partida. Con esto, tomar decisiones al comienzo de la partida será mucho más complicado. Cuando solo se tiene un campeón de coste 1 del primer carrusel y 2 de oro de la pasiva, el jugador tendrá que pensar muy bien qué hacer con la primera oferta de la tienda. Esto dará lugar a una toma de decisiones más estratégica y añadirá complejidad a la experiencia de juego.



En cuanto al combate, Riot ha querido hacer algunos retoques para que resulte más satisfactorio para los invocadores:

- Al comienzo del combate, los campeones cuerpo a cuerpo ahora comienzan a moverse un poquito antes que los campeones a distancia.

- Los campeones ahora se desplazan con mayor facilidad de hexágono a hexágono al caminar.

- Si un campeón tiene a su objetivo al alcance y este se desplaza, el atacante solo perseguirá a su objetivo un hexágono antes de cambiar de objetivo al enemigo más cercano.

Hay tres nuevos objetos en la Convergencia: Cáliz de favor (que sustituye a Quietud), Velo de sosiego (que sustituye al Guantelete de hielo) y Portal Zz'Rot (que sustituye a la Hidra titánica).



Además de todos los cambios a la jugabilidad, Riot Games se ha mostrado transparente con los jugadores al explicar el planteamiento que seguirán para conseguir dinero de TFT, el cual sigue unas normas:

Nada de pagar por aumentos de poder o ventajas en la partida. Pretenden crear elementos cosméticos divertidos e interesantes que los invocadores puedan disfrutar sin necesidad de gastar dinero. Crear contenido que permita a los jugadores expresarse y comunicar lo que quieran en cada momento. De este modo, Riot ha anunciado que con TFT: Galaxias los pases de set dejan oficialmente de ser pases de la beta. Existirán dos pases: uno gratuito y otro que se desbloqueará con Riot Points.



El pase gratuito será muy similar a los anteriores (e incluirá la misma cantidad y tipos de recompensas). En cuanto a la versión de pago, contará con recompensas adicionales y elementos cosméticos premium que se irán desbloqueando a medida que se jueguen partidas.



Por último, Riot afirma que TFT pronto llegará a móviles con opción de juego cruzado entre plataformas y progreso compartido entre dispositivos. Esto significa que, si los jugadores inician sesión con la misma cuenta que en el ordenador, mantendrán las minileyendas y arenas desbloqueadas.

