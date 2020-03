Aluvidal explica las razones para instalar ventanas de seguridad motorizadas

Hay muchas razones por las que cambiar las ventanas de una casa, bien sea por el deterioro y paso del tiempo, o por mejorar y dotar de una personalidad diferente a la casa, e incluso, por seguridad por lo que es recomendable combinarlas con persianas motorizadas En Aluvidal, fabricante de persianas en Zaragoza, son conscientes de que la mayoría de las personas no piensan que vayan a entrar a robar a su casa, y aunque es poco probable que entren nunca, es recomendable poner los medios necesarios para no encontrarse en esta situación ya que la seguridad de las personas no tiene precio.

Aumentar la seguridad de la casa es posible si se elige las ventanas motorizadas porque son más seguras y difíciles de forzar desde el exterior ya que, si se bajan correctamente, es imposible abrirlas desde fuera. La motorización de las persianas tiene muchas ventajas:

-Larga duración. Los motores son fiables, robustos y no necesitan reemplazo ni mantenimiento.

-Comodidad. Se pueden subir o bajar la persiana con solo pulsar un botón. También se pueden controlar desde la distancia gracias a la domótica, por lo que todavía es más cómodo.

-Calidad de vida. Tener este tipo de ventanas hacen que las personas se sientan más seguras, además de que no tienen que realizar casi esfuerzo para subir o bajar las persianas.

-Estético. Los botones son estéticamente más bonitos que la cinta de persiana que envejece con el tiempo.

-Gran resistencia. Su resistencia permite hacer ventanas de grandes dimensiones con marcos más pequeños por lo que hay más vidrio y más luz dentro de la casa.

-Precio. Aunque tiene mayor precio que las ventanas tradicionales, es una inversión en tranquilidad y seguridad.

Además, también se gana en seguridad si se utiliza puertas con cerraduras eléctricas porque son más seguras y resistentes, y, son perfectas ya que ofrecen la posibilidad de dar acceso a otras personas a la casa vía app, por lo que ya no hay necesidad de hacer copias de llaves o por si se quedan olvidadas en el interior de la vivienda.