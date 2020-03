Micropigmentación capilar y famosos , por EDM Capilar Comunicae

lunes, 9 de marzo de 2020, 10:16 h (CET) Si presentar calvicie es una situación comprometedora para la mayor parte de la población, aún menos cuando se es joven. Los últimos desarrollos acerca de la alopecia estiman que se está dando constancia de ella a edades más prematuras. Es frecuente, cada vez más, que se presente en hombres con edad temprana y se vaya desarrollando en mujeres de igual forma Y es que, según se cotejan numerosos estudios médicos que hablan de la alopecia androgenética como protagonista, el 15% de los jóvenes ya ha empezado a padecer indicios que alertan de una calvicie inicial. Un porcentaje que está aumentando hasta el 40% en aquellos que recién han cumplido la treintena, hasta el 65% en los sexagenarios y hasta un 80% de los octogenarios.

Estas cifras nadie las conoce mejor que la industria farmacéutica que, desde tiempo atrás, que sigue buscando una solución que tenga la viabilidad de retardar o revertir la caída del cabello. No obstante, a día de hoy, y aunque se han invertido millones en detectar un remedio para este problema, la solución, aún, no parece estimable.

Micropigmentación capilar y famosos

Justamente, dos famosos estrellas de Hollywood como Vin Diesel y Jamie Foxx son los pioneros en una de las técnicas más novedosas, llamativas e innovadoras.

A diferencia del maquillaje, la micropigmentación capilar es capaz de aparentar y crear una sensación sumamente realista de estar ante una cabeza rapada una vez terminado el procedimiento.

Una vez que el profesional estima apto al interesado, pasa por llevar a cabo un estudio individual del cliente en el que se elegirá el tinte que sea más acorde a su tono de piel así como la silueta de trabajo dependiendo de sus facciones y deseos. Una vez todo esté todo acabado, se detalla al futuro usuario de que el trabajo no se completará en un día.

En principio, el tiempo medio de la primera intervención se sitúa alrededor de cuatro horas, y el paciente necesitará en torno a tres sesiones. Durante este proceso, no obstante, es aconsejable que se lleven a cabo pequeñas revisiones, según las necesidades del paciente.

En lo que se refiere al proceso post intervención,presenta al principio un tono algo más oscuro que el que permanecerá finalmente. Ya antes del primer mes la tonalidad bajará ligeramente revelando el color definitivo.

Sin efectos secundarios, se suele recomendar al paciente que, una vez finalizada cada sesión, se cubra la zona tatuada con crema solar de protección alta, así como con una gorra o sombrero durante las primeras horas.

Clínica EDM Capilar

Como referente a nivel nacional se encuentra la Clínica EDM Capilar de la mano de la especialista Virginia Llorente con más de 9 años de experiencia. Su amplia experiencia se inicia en el extranjero (Londres, Paris, Los Ángeles…) ofreciendo soluciones contra la alopecia de más de 300 pacientes.

La clínica EDM Capilar ofrece un atención totalmente personalizada devolviendo la confianza a sus pacientes y con la garantía de contar con la mejor profesional del sector.

