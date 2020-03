La Organización Mundial de la Salud advierte: “Esto no es un simulacro”

En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud sostuvo que hay una “larga lista de países que no están haciendo lo suficiente” para combatir el virus.



Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó: “Nos preocupa que algunos países no hayan tomado esto con la suficiente seriedad o hayan decidido que no hay nada que puedan hacer. Esto no es un simulacro. Este no es el momento de rendirse. Este no es un momento para excusas. Este es un momento para hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.



En una señal positiva, autoridades chinas informaron una disminución en los nuevos casos de coronavirus en la provincia central de Hubei, donde comenzó el brote. No obstante, el virus continúa propagándose en otras áreas de China y en el resto del mundo.

En Egipto, autoridades sanitarias informaron de 12 nuevos casos de coronavirus en un crucero por el río Nilo.



En Oriente Medio, tanto Israel como la Autoridad Palestina ordenaron el cierre de Belén el jueves tras el diagnóstico de los primeros siete casos de coronavirus observados en Cisjordania.



Irán ordenó el cierre de casi 60.000 mezquitas antes de las oraciones del viernes, al tiempo que el número de muertos por coronavirus aumentó a 124. Entre los fallecidos se encontraba un importante diplomático iraní. Mientras tanto, el 8% del Parlamento iraní ha dado positivo por coronavirus.



En Francia, un miembro del parlamento fue enviado a una unidad de cuidados intensivos después de dar positivo a las pruebas de diagnóstico del virus, y Japón ordenó una cuarentena de dos semanas de duración para cualquiera que desee ingresar al país desde China o Corea del Sur, lo que desató una disputa diplomática.