Las españolas cobran 6.000 € menos que los hombres, pero pagan más por sus productos personales La conocida como ‘Tasa Rosa’ resta poder adquisitivo a las mujeres Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de marzo de 2020, 08:58 h (CET)

El domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada pensada para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido una de las desigualdades que continúa vigente es la conocida como ‘Tasa Rosa’ o sobrecoste que se aplica a productos destinados al público femenino aunque sus características sean idénticas a las de otros pensados para el público masculino, haciéndoles perder así poder adquisitivo a las mujeres.



Esta diferencia en los precios en los artículos dirigidos a mujeres se agrava más si tenemos en cuenta que, actualmente, la brecha salarial española entre hombres y mujeres se sitúa en un 21,9 %, según datos del INE. Así pues, la media asciende a 6.000 euros al año de diferencia entre ambos grupos. Además, según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, el mayor porcentaje de empleados que recibe un sueldo por debajo del salario mínimo son mujeres, una cifra que en España alcanza un 62,2 %.



¿Qué productos son más caros para las mujeres?





Uno de los artículos donde tradicionalmente se ha visto reflejada esta desigualdad son los perfumes. La versión dirigida a mujeres de las mismas fragancias es, de media en Europa, un 25,8 % más cara que la masculina, según revela el último estudio del comparador de precios idealo. Esto supone que el precio medio por mililitro es hasta 62 céntimos superior en los perfumes femeninos que los masculinos. Si nos fijamos sólo en España, el precio medio de los perfumes masculinos es de 52 céntimos, mientras que el de las mujeres es de 61 céntimos, un 17,31 % más.



Sin embargo, este coste extra no solo se observa en los perfumes también se hace patente en productos de uso tan habitual y cotidiano como los desodorantes que son en España de media un 25,15 % más caros en su versión femenina. Cabe recordar que este tipo de productos puede ser de uso unisex, y que las versiones dirigidas a un determinado género responden más a motivos culturales (tipos de olores preferidos, packaging…) que a indicaciones de uso específicas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Siete ideas para reformar tu oficina en clave eco Oficinas sostenibles, oficinas del futuro Cómo renovar tu baño con un presupuesto ajustado Cambiar el aspecto de un baño no tiene porque ser una reforma costosa, se pueden realizar varias medidas que nos permitirá estrenar baños sin tener que invertir mucho Razones para usar pizarra en la decoración de tu casa Y dónde puedes usarla Lo último en belleza 2020 llega cargado de novedades BEAUTY! ​La revolución de la cosmética facial con Atache El envejecimiento de la piel puede ser debido a múltiples factores, desde la misma edad