Spotify revela las artistas femeninas más escuchadas en España y en el mundo

Spotify quiere continuar rindiendo homenaje a las artistas femeninas favoritas de los usuarios en España y en el mundo. Muchas de estas grandes mujeres están presentes en la playlist ‘International Woman’s Day Top 50’ de 2020.



En el ‘top’ de artistas femeninas más escuchadas en España desde enero hasta marzo, KAROL G se sitúa en el primer puesto. La artista de Medellín también fue la cantante femenina favorita de los españoles en 2019. Entre sus temas más escuchados en Spotify se encuentra “Tusa”, junto a Nicki Minaj, que se ha convertido en todo un ‘hit’ y lleva 12 semanas seguidas en el número uno de Spotify en España.



El segundo lugar del ranking de artistas femeninas más escuchadas en Spotify en España lo ocupa Aitana, que ha comenzado el año con fuerza. Entre los últimos temas más populares de la cantante catalana en Spotify destaca “+”, junto a Cali y El Dandee, uno de los favoritos de los usuarios españoles, con más de 32 millones de reproducciones.



La tercera posición se la lleva Bad Gyal. Su último éxito con Omar Montes, “Alocao”, ha conseguido superar ya las 59 millones de escuchas en Spotify y es una de las canciones más destacadas de la artista en estos momentos en la plataforma, junto con “Zorra”.



ROSALÍA se coloca como la cuarta mujer más escuchada en la plataforma en nuestro país. Su último lanzamiento, “Juro Que”, ha superado los 9 millones de escuchas con su esencia flamenca.



La quinta artista que más ha sonado en España en lo que va de año es Shakira. "Me Gusta", de la colombiana junto a Anuel AA, ha conseguido alcanzar en solo dos meses las 73 millones de escuchas en Spotify. El ‘top 10’ de artistas femeninas más escuchadas en España lo cierran Billie Eilish, Natti Natasha, Camila Cabello, Ana Mena y Dua Lipa.



A nivel global, la artista femenina más escuchada en el mundo es Billie Eilish. No solo eso, sino que la estadounidense también lidera la lista de artistas más escuchados a nivel global, hombre o mujer, en lo que va de 2020. Y es que las cifras de Eilish en Spotify no dejan de crecer: acumula un total de 10.300 millones de escuchas, 60 millones de oyentes mensuales y su canción “bad guy” ha sobrepasado los 1.200 millones de reproducciones. El ‘top 10’ de artistas femeninas más escuchadas en el mundo lo completan Taylor Swift, seguida de Ariana Grande, Halsey, Camila Cabello, Selena Gómez, Dua Lipa, Nicki Minaj, KAROL G y Tones and I.



Las mujeres que lideran el mundo del podcast





En lo que respecta a podcasts creados por mujeres, en España el más escuchado es “El Podcast de Cristina Mitre”, donde cada semana entrevista a expertos sobre nutrición, bienestar y fitness. En segundo lugar se sitúa “Mi patio de vecinas - El podcast de la Forte”, seguido de “Jefa de tu vida. El podcast de Charuca”.



A nivel internacional, algunos de los podcasts más escuchados son los de crímenes reales. El más popular de todos es “My Favorite Murder” (“Mi asesino favorito”), dirigido por Karen Kilgariff y Georgia Hardstark. En segunda posición, “Crime Junkie” (“Adicto al crimen”), de Ashley Flowers y Brit Prawat, y en tercer lugar, “Call Her Daddy” (“Llámala papá”), de Alexandra Cooper y Sofia Franklyn.



Para descubrir más, a partir del 8 de marzo, un nuevo ‘hub’ sobre el Mes de la historia de la mujer estará disponible en Spotify. Esta página incluirá temas de grandes iconos femeninos en la industria de la música, así como playlists y podcasts en los que tomarán parte algunas de las voces femeninas más destacadas de la actualidad.