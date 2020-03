De la mano de CABAÑAS Vertical Gardens: El huerto vertical, ¿Un cultivo ideal?

¿Se puede comer ensaladas propias todo el verano sin tener un huerto? ¿Cómo optimizar un área para obtener más rendimiento con menos trabajo? Para un cultivo sobre el suelo, económico y adaptable (casi) en todas partes, la huerta vertical es una alternativa que está en camino de conquistar tanto a profesionales como a particulares ¿Qué es un huerto vertical?

Un jardín vertical es un método de cultivo sobre la tierra, que permite cultivar vegetales y plantas de manera general, piso por piso. El principio es poder cultivar en todas partes, sin tener necesariamente espacio en el suelo, siempre y cuando uno se beneficie de un correcto sol y un poco de agua.

A diferencia de un huerto horizontal, un huerto jardin vertical permite producir tanto o más en un área más pequeña. El cultivo puede hacerse en el suelo o en un sustrato inerte (arena, bolas de arcilla). Es posible tener un huerto vertical por unos pocos euros para un sistema simple, como unos pocos cientos de euros para sistemas más grandes y automatizados.

El huerto vertical se hace a menudo en el exterior, pero puede muy bien instalarse en el interior de un apartamento, siempre y cuando se tenga una ventana luminosa. El pequeño tamaño y la facilidad de cultivo hacen que sea una verdadera tendencia para los años venideros. Producir en casa, en cualquier lugar, sin tener ningún espacio, sólo con el deseo de comer verduras y hierbas "del jardín".

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la huerta en formato vertical?

Ventajas

- Ahorro de espacio: para una fila de 10 ensaladas, se puede producir X veces más en posición vertical. X dependiendo de la altura del cultivo.

- Gestión del agua: como el agua se distribuye piso por piso, beneficia a cada planta. No hay pérdida de agua en las superficies no cultivadas. Además, el desbordamiento de agua puede ser reutilizado si se recupera en el fondo del soporte.

- Aportes de nutrientes: es más fácil enriquecer una pequeña cantidad de suelo totalmente utilizado que enriquecer una gran superficie donde sólo la mitad está ocupada por cultivos. Ya sea desde el punto de vista económico o simplemente desde el punto de vista temporal (arar un huerto y enriquecerlo lleva más tiempo que llenar una tina con tierra).

- El control de las "molestias": no hay malas hierbas (o muy pocas), por lo que no hay tiempo para pasar las malas hierbas. Los caracoles y otras babosas se detendrán en la primera ensalada y el resto de la producción se salvará. Los estragos de los conejos serán menos consecuentes porque no tienen más de 50 cm de altura.

- Calor: un huerto clásico sufre el calor del sol y la sequía. En un tubo o en un soporte vertical, el sol no seca el suelo de la misma manera que al aire libre. El suelo está más húmedo durante más tiempo, sólo una pequeña área está sujeta a la evaporación.

Desventajas

- El tipo de plantas que se pueden cultivar: dependiendo del material que se tenga, no es posible cultivar todo. Por lo tanto, las patatas y otras hortalizas de semillas profundas serán prohibidas en la mayoría de los casos. Si se desea poner lechugas, las botellas de plástico serán suficientes para hacer un huerto vertical. Si se quiere poner tomates, necesitarás contenedores con más espacio y también para el desarrollo de cada tomate.

- El costo: en la mayoría de los casos es posible crear un jardín vertical a un costo menor. Pero en cuanto se quiere automatizar el riego o la hidroponía, la inversión puede despegar rápidamente. Es importante pensar en el rendimiento de tal inversión en términos de producción y hacer sus propios cálculos.

¿Qué se puede cultivar allí?

En un huerto en formato jardin vertical, no se puede cultivar todo. Algunos vegetales se prestan más fácilmente a crecer sobre la tierra, mientras que otros necesitan más tierra para sus raíces. Cualquier cosa que no requiera profundidad para las raíces y no "pese" demasiado en la estructura, como las calabazas, puede ser cultivada.

Una lista no exhaustiva de vegetales y hierbas para cultivar: Lechuga, perejil, cebollas, albahaca, calabaza,tomate cherry y berros, entre muchos.

Dependiendo de los contenedores elegidos, se pueden producir otras verduras. Si se desea poner pimientos picantes, esto sería posible siempre y cuando la etapa de "pimiento" sea lo suficientemente grande para que la planta se desarrolle adecuadamente.

¿Cómo crear un primer jardín vertical?

Establecer un jardín vertical es relativamente simple y barato. Para un pequeño jardín vertical con vegetales que necesitan poca tierra, es posible hacerlo con botellas de plástico recicladas, (ver artículo Hacer un jardín vertical exterior con botellas de plástico) o utilizar un tubo de planta.

También existen soportes preparados: desde una bolsa de fieltro de varios bolsillos para colgar en una pared o una valla, hasta una torre con una reserva de agua. El apoyo se elige de acuerdo a su entorno. Si hay poco espacio en el suelo, será preferible optar por un soporte que pueda fijarse a la pared, a un canalón o a una barandilla, por ejemplo.

La obra de reforma y decoración: Una vez que haya encontrado el apoyo, debe comprar plantones o semillas de acuerdo a sus necesidades. La combinación de buena tierra, una semilla, un poco de agua, calor y paciencia son la base de una cosecha prometedora.