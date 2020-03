Fotocasa, Taylor Wimpey y Myramar revolucionan el mercado inmobiliario junto a EXPO Costa del Sol Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 14:33 h (CET) EXPO Costa del Sol, el centro líder de exhibiciones inmobiliarias permanentes de Marbella, fue aclamado por convertirse nuevamente en la plataforma que redefine el mercado inmobiliario al sur de la península ibérica el pasado 5 y 19 de febrero en la VIII y IX edición del EXPO Business Day. En ambas jornadas, más de un centenar de invitados tuvieron la oportunidad de conocer los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la región con las presentaciones de Myramar, Taylor Wimpey y Buena Vista Hills Los eventos también contaron con la participación especial del sponsor oficial de EXPO Costa del Sol -Fotocasa- quien conversó con los asistentes sobre las ventajas de la publicidad programática en el sector de real estate, y con los especialistas en arquitectura, interiorismo y publicidad 3D, Area Design.

Tecnología y publicidad: el futuro del mercado inmobiliario

La exposición del portal inmobiliario más importante de España abrió la VIII edición del EXPO Business Day con dinamismo. Los representantes de Fotocasa pusieron el foco en el grado de madurez digital de las empresas y agentes inmobiliarios de Málaga, haciendo énfasis en la importancia de invertir en tecnología para conquistar a la audiencia y así llevar la villa, casa o piso ideal al comprador final.

Fotocasa resaltó la inversión durante el 2019 de 15 000 millones de euros en publicidad y marketing digital inmobiliario, lo que refleja una clara tendencia: las agencias están apostando al desarrollo digital. Para lograr la generación de leads y la conversión adecuada, recomendaron la implementación de un plan de publicidad programática que incluya el estudio y la segmentación de la audiencia, estrategias de targeting y retargeting, la entrega de propuestas de valor en tiempo real y el seguimiento.

Lo expuesto se mezcla con la importancia de la imagen corporativa de las agencias de real estate, algo que puede lograrse a través del uso de vídeos atractivos y del asesoramiento de profesionales cualificados, como los de Area Design. Los especialistas en arquitectura, interiorismo y publicidad 3D se presentaron en la IX edición del EXPO Business Day para explicarle a los asistentes las ventajas de usar las nuevas tecnologías en la presentación de proyectos de obra nueva.

Su catálogo -que incluye servicios de branding y diseño gráfico para mejorar la proyección de las empresas inmobiliarias- cuenta con ofertas especiales para constructores, agentes y estudios de arquitectura. Con su contratación, los actores podrán mostrarle a la audiencia y a potenciales clientes vídeos promocionales en 3D que les permitirán recorrer la urbanización y conocer la casa de sus sueños de forma digital.

Los asistentes del evento le dieron la bienvenida a esta iniciativa con entusiasmo, ya que fueron capaces de probar de primera mano sus beneficios en un recorrido virtual que los expositores desplegaron en las pantallas a modo de demostración.

El estilo de vida de alto standing conquista las nuevas propuestas inmobiliarias

Las presentaciones de los últimos proyectos inmobiliarios de la Costa del Sol se dividieron entre los dos eventos. El primer expositor fue Taylor Wimpey, quien tomó el escenario el 5 de febrero para mostrarle a los invitados su nueva propuesta en Mijas: Sun Valley, el cual es el sexto proyecto desarrollado dentro de La Cala Golf resort y los compradores de este nuevo proyecto obtienen directamente una Privilege Card, una tarjeta que les facilita ventajas exclusivas en las instalaciones deportivas del club, así como en el Golf, el Hotel y el Spa.

La oferta -que completa el desarrollo de La Cala Golf Resort- se compone de 23 apartamentos de lujo con vistas panorámicas al mar o al campo de golf Europa. Cada apartamento cuenta con un diseño moderno, acabados de primera y una fabulosa distribución -con amplias cocinas, dormitorios y salas de estar- que le dan a cada espacio una sensación de calidez y confort única.

Tal como explicaron los representantes de la empresa, las viviendas incluyen terrazas y jardines privados, y se entregarán al comprador completamente equipadas, aunque existe la posibilidad de personalizarlas con la contratación de un paquete adicional. La finalización de la propuesta de Taylor Wimpey le abrió paso a Buena Vista Hills y a sus exclusivas villas de lujo, rodeadas de restaurantes galardonados y de las más famosas boutiques de Puerto Banús. La localización y diseño de estas propuestas llave en mano no solo elevan el concepto de vida al sur de la península, sino que además lo combinan con una espectacular vista de las montañas de Fuengirola y del Mediterráneo.

Sin duda, en Buena Vista Hills los habitantes podrán disfrutar de los privilegios de una de las mejores zonas de Andalucía. Cada villa cuenta con espacios creados para el disfrute: sala de cine, piscina infinita, dormitorios con terminaciones de alta calidad y espacios interiores perfectamente integrados. Antes de despedirse, la empresa ofreció un sales bonus para los agentes que cierren la venta de cualquiera de las propiedades que aún se encuentran disponibles.

Ya el 19 de febrero -y para cerrar las jornadas con broche de oro- EXPO Costa del Sol anunció a Myramar como nuevo miembro de la exposición permanente, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus nuevos proyectos, Residencial Mediterráneo y Myramar Seven Seas. El primer proyecto se ubica frente al Mar, en la Cala de Mijas, cuenta con 6.700 m² de zonas comunes en las que destacan, su gimnasio equipado, piscinas, zonas de descanso, camas balinesas, duna de arena El recinto está integrado por 3 fases, con viviendas de entrega inmediata en fase 1 y 2; próximante lanzarán la tercera con 33 viviendas con vistas panorámicas al mar de diseño exclusivo.

Para concluir, se centró en Myramar Seven Seas, un exclusivo Resort con tan solo 44 viviendas y más de 7.000 m2 de áreas verdes. La amplitud de las viviendas y sus grandes terrazas, distinguen a este proyecto. Siete piscinas, pabellones de yoga, pista de paddel, zonas de barbacoa, en un entorno único, hacen que este proyecto sea inigualable en la Zona de Mijas. Todo ello construido con la garantía del Grupo Myramar el cual está presente en el sector hace más de 60 años.

La satisfacción de los invitados con la organización de las jornadas y la calidad de cada propuesta y servicio inmobiliario presentado demuestra una vez más que el éxito del EXPO Business Day no es un hecho aislado y que se ha transformado en el punto de encuentro más importante para clientes, inversores, empresas y agentes inmobiliarios de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.