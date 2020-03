El videjuego DOOM Eternal muestra su coro de voces Heavy Metal Comunicae

viernes, 6 de marzo de 2020, 09:02 h (CET) El legendario compositor Mick Gordon vuelve a la franquicia DOOM firmando la nueva banda sonora de DOOM Eternal, el próximo lanzamiento de la saga, y esta vez lo hace con acompañado de un coro de voces heavy metal DOOM Eternal presenta Heavy Metal Choir: un ecléctico grupo de vocalistas de heavy metal que, aunque distintos por sus orígenes y experiencias, tienen en común su amor por DOOM. Tras un proceso de casting abierto, el grupo está formado por Tony Campos (Ministry, Static X), Sven De Caluwe (Aborted) y Linzey Rae (The Anchor), entre otros. Mick, junto con el brillante equipo de sonido de id Software, ha creado el característico canto de coro, entonado en una misteriosa lengua ancestral que retrotrae a los orígenes del Slayer. El canto se funde de manera orgánica con la banda sonora y está ligado directamente a la historia del mundo de DOOM Eternal.

El rock seguirá sonando en DOOM Eternal desde el 20 de marzo, fecha de su lanzamiento en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Google Stadia.Doom Eternal es un próximo videojuego de acción y disparos en primera persona desarrollado por id Software y publicado por Bethesda Softworks. Es el quinto título principal de la serie Doom y la secuela directa del juego estrenado en 2016. En esta entrega, Las fuerzas del Inframundo han comenzado a invadir la Tierra, y mientras la Corporación Aeroespacial de la Unión (UCA) lucha por defenderla, Doom Slayer llega para repeler a los demonios.

Los jugadores de este videojuego habrán de tomrn el papel de Doom Slayer, un antiguo guerrero que lucha contra las fuerzas demoníacas del Infierno desde una perspectiva en primera persona. El juego continúa el énfasis de su predecesor en el combate "push-forward", alentando al jugador a atacar agresivamente a los enemigos para adquirir salud y munición. El jugador tiene acceso a varias armas de fuego, como un rifle de plasma, una BFG, un cañón pesado, un lanzador láser y una ballesta. También se pueden usar armas cuerpo a cuerpo como una motosierra, la espada crisol y una cuchilla retráctil. El brazo ofrece la oportunidad de una mayor variedad de ejecuciones rápidas y violentas de "muerte gloriosa". Armamentos como misiles, lanzagranadas y lanzallamas también se pueden unir a la armadura de Doom Slayer y se han introducido nuevas mecánicas de movimiento tales como escalar paredes y movimientos de tablero.

