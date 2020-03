​La magia de la Premier League inglesa

Muchos son los factores que han convertido a la Premier League en la liga de clubes más atractiva del viejo continente, situándola por encima de La Liga en España o de la Serie A en Italia.



El gran impulso económico a través de los gigantescos contratos televisivos sumado a un reparto económico muy equitativo hace de la Premier una caja de sorpresas, con estadios cada vez más modernos, gradas llenas con un espectacular ambiente en cualquier partido y jornadas como el Boxing Day convierten los duelos en un verdadero placer para el espectador.



La polarización en la liga española entre Real Madrid y Barcelona hace que implementar el formato Premier por estas tierras sea una tarea prácticamente imposible; en otra de las grandes ligas, antaño flamante reina de Europa como la Serie A italiana, el modelo inglés parece más que necesario para devolver el antiguo éxito perdido.



La Premier League nos está enseñando como, organizando una liga más equitativa y competitiva se consigue además un producto más rentable en estos tiempos del fútbol negocio que a la postre repercute en el espectador final, no sólo en el que acude al campo cada fin de semana sino en el que se encuentra a miles de kilómetros de distancia disfrutando desde su televisor. Un claro ejemplo es el éxito de las apuestas de futbol en Italia o Reino Unido, con apasionados que siguen con gran participación cada encuentro liguero.



De un tiempo a esta parte esta manera de hacer las cosas se está viendo reflejada en los éxitos de los clubes ingleses en competiciones europeas: sin ir más lejos el pasado curso las finales tanto de Champions League como de Europa League fueron copadas por clubes Premier.



En el lado opuesto nos encontramos con una lucha titánica tanto en España como en Italia por volver a pasear la corona que no hace tanto paseaban con orgullo por Europa como las ligas de referencia. En el caso de la Serie A, en los años 90s y principios de siglo se convirtió en la casa de las estrellas mundiales, el destino favorito de cualquier jugador de talla mundial.



Lujo, glamour y mucho dinero hacían de esta liga la principal elección de las grandes estrellas, convirtiendo a esta competición en una de las más reñidas y pasionales. Hoy las diferencias entre las dos ligas son cada día más relevantes.



En España las cosas siguen el ritmo que marcan los dos grandes transatlánticos del fútbol internacional, durante los últimos años hemos podido disfrutar de los dos mejores jugadores del planeta con enfrentamientos cara a cara memorables, hemos contemplado como el reinado blanco se extendía por Europa y como el Barcelona de Messi y compañía nos enseñaban la excelencia futbolística en el campeonato doméstico. Pero los tiempos cambian y, pese a los esfuerzos económicos, tanto Real Madrid con la pérdida de Cristiano Ronaldo, como Fútbol Club Barcelona con una planificación deportiva discutible, pierden fuelle en el nuevo hábitat del planeta fútbol.



Hemos visto un crecimiento sin precedentes del Atlético de Madrid, llegando en los últimos años a finales de Champions League y ganando títulos europeos y entorchados ligueros, estrenando nuevo estadio y convirtiéndose en un rival temible, pero a la liga española le falta algo más, ese plus competitivo que tiene la Premier, la pasión, la intensidad y la rivalidad que hacen de cada fin de semana una experiencia única. En definitiva, un buen reparto económico entre clubes para poder seguir creciendo y devolver a la liga española al lugar que se merece.