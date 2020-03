​Gama Huawei GT, posiblemente la mejor calidad precio en Smartwatch Huawei lleva años situada como una de las marcas de dispositivos móviles de referencia en todo el mundo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de marzo de 2020, 10:26 h (CET)

Ante el auge de los relojes inteligentes, cada vez más utilizados en la actualidad, ha llegado al mercado la nueva gama Huawei GT, que pone a nuestra disposición diferentes modelos de smartwatches equipados con la más avanzada tecnología, con diseños modernos y actuales, y que destacan por una excelente relación calidad-precio que marca la diferencia.



La fiebre por los relojes inteligentes crece un poco más cada día, lo que hace que las principales firmas del mercado hayan apostado por diseñar sus propios relojes con el objetivo de llegar al público objetivo.



Éste es el caso de Huawei, que recientemente ha lanzado al mercado la nueva Gama Huawei GT, la cual pone a nuestra disposición diferentes modelos de smartwatches equipados con la más avanzada tecnología, que ofrecen una excelente relación calidad-precio.



Huawei lleva años situada como una de las marcas de dispositivos móviles de referencia en todo el mundo, y ahora ha decidido apostar por los relojes inteligentes, con el objetivo de llegar a un nuevo público, y lo más importante, conquistarlo.



Si eres amante de los relojes inteligentes y estás pensando en renovar el tuyo, toma nota porque a continuación analizaremos los mejores relojes deportivos Huawei de la gama GT, para que puedas conocer todo sobre ellos, y te hagas con el que mejor se ajuste a tus necesidades y mejor quede en tu muñeca.



Huawei Watch GT y Huawei Watch 2, ¿con cuál te quedas? La nueva Gama Huawei GT pone a nuestra disposición dos relojes inteligentes, el Huawei Watch GT y el Huawei Watch 2, y a continuación, te vamos a contar todo lo que debes saber sobre cada uno de ellos.



Huawei Watch GT El reloj deportivo Huawei Watch GT llegó al mercado con cuatro versiones diferentes: Active, Classic, Sport y Elegant. Cada una de estas versiones tiene unas características y particularidades diferentes que las hacen únicas, adaptándose a la perfección a tus necesidades y estilo.



Todas las versiones reúnen las mismas características pero varían en diseño, a excepción de la versión Elegant, que es más pequeña y tiene menor autonomía. Se tratan de relojes deportivos e inteligentes con diseños clásicos, elegantes y ultraligeros, que han sido fabricados con los mejores materiales y la tecnología más avanzada.



En cuanto a sus características, los Huawei Watch GT en todas sus versiones cuentan con pantalla táctil AMOLED de 1,39 pulgadas, a excepción de la Elegant, cuya pantalla se queda en las 1,2 pulgadas de tamaño.



Están equipados con el sistema operativo Lite OS, microprocesador ARM Cortex M4 y arquitectura de doble chipset. En cuanto a la resistencia al agua, pueden soportar hasta cinco atmósferas de presión.



Las cuatro versiones del Huawei Watch GT son perfectas para hacer deporte, poniendo a nuestra disposición distintos modos para realizar actividades, tanto en exterior como en interior, pudiendo escoger entre modo carrera, triatlón, trekking o ciclismo, en función del ejercicio que vayamos a hacer.



Los relojes Huawei Watch GT están disponibles por unos 230 euros aproximadamente, aunque habría que confirmarlo, ya que podrías encontrarlos por un precio ligeramente más rebajado.



Huawei Watch 2 Por otro lado tenemos el Huawei Watch 2, que llega disponible en la versión normal y la Classic. Ambos cuentan con carcasa de acero inoxidable y conectividad 4G.



Los Huawei Watch 2 lucen una estética deportiva espectacular, a lo que sumamos una gran autonomía y comodidad, lo que los convierte en una opción genial para la práctica del deporte, poniendo a nuestra disposición todas las funciones que podemos necesitar durante la práctica deportiva: monitor de frecuencia cardíaca, entrenador en tiempo real, distintos modos de entrenamiento, trazado GPD, calorías gastadas, tiempo de recuperación, etcétera.



Con una buena autonomía, también podemos utilizarlos como asistentes inteligentes, informándonos de los pasos que hemos caminado, distancia recorrida, poniéndonos música, entre otros.



En un primer momento, el precio de los Huawei Watch 2 es de unos 380 euros aproximadamente, aunque podría variar en función del momento y de la tienda en que lo vayas a comprar. Sin duda, una excelente relación calidad-precio si tenemos en cuenta todo lo que ofrece este reloj. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La tecnología, herramienta para no colapsar el sistema de salud y evitar el pánico Se recomienda no ir a los centros médicos si no es estrictamente necesario, y tomar medidas de prevención básicas ¿Qué es el 5G? ¿Cuál es la innovación de la quinta generación? Tecnologías predictivas para optimizar las inversiones eólicas en solo cinco días La digitalización permite ofrecer análisis detallados del estado y el potencial de los aerogeneradores de todo un parque eólico, en el tiempo récord de cinco días El mercado smarthome crece a un ritmo del 22,3% a nivel global Se prevé que un 20% de los hogares españoles tengan por lo menos un dispositivo conectado en 2024 Radiografía de la conectividad: Así nos conectamos a Internet desde el móvil en España Canarias, Andalucía y la zona de Levante lideran el porcentaje de uso de 4G en España