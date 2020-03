El teletrabajo y el fichaje en remoto como solución para las empresas por el coronavirus Ayuda al cumplimiento de la Ley de control de la jornada en el caso del teletrabajo o fuera de la oficina Redacción Siglo XXI

viernes, 6 de marzo de 2020, 08:56 h (CET)

La crisis provocada por el coronavirus ha animado a muchas empresas a fomentar el teletrabajo para evitar posibles contagios y como protección de trabajadores con patologías previas. Una situación que supone un nuevo escenario para muchas empresas en el cumplimiento de la “Ley de fichaje” con el riesgo de posibles sanciones a las empresas. Una de las soluciones al registro de la jornada de personas con teletrabajo es el fichaje en remoto a través de dispositivos móviles u ordenadores. Un ejemplo de ello es la solución de fichaje de B+SAFE, que permite integrar diferentes métodos de fichaje bajo un software de gestión profesional.



Registro de las horas de trabajo desde cualquier lugar

La solución de fichaje de B+Safe puede estar asociada o no a un terminal físico de control de presencia en las instalaciones. Esto quiere decir que el trabajador también puede realizar el registro de la jornada (entradas, salidas, pausas, etc.) a través de la aplicación móvil o el portal web asociado.



Por un lado, la aplicación móvil dispone de sistema de geolocalización del usuario, que se puede activar si así se requiere. Tan solo es necesario abrir la aplicación y realizar el fichaje. Incluso en caso de no disponer de conexión, la app guarda esos datos de registro y los actualiza.



Por otro lado, el trabajador tiene también la posibilidad de hacer el fichaje mediante portal web, sin necesidad de instalación de aplicaciones. En este caso, el usuario debe tener conexión a Internet para poder realizar el registro de la jornada.



La solución de fichaje de B+Safe incluye otras funcionalidades como la creación y registro de diferentes perfiles de usuario, la generación de grupos de usuarios por validación de faltas y ausencias, la personalización de modos de control (entradas, salidas, comidas, pausas...), los calendarios laborales y de vacaciones, y la extracción de informes en varios formatos (datos de asistencia, faltas, retrasos, saldos...) entre otros.

