Más de 2.500 personas han degustado la calçotada en el Restaurante Solric Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 16:01 h (CET) Solric es uno de los restaurantes más populares de Tarragona, por sus más de 60 años de historia y por ofrecer una de las calçotadas mejor valoradas por los clientes que han degustado su menú, que ya suman más de 2.500 personas El Restaurante Solric trabaja con un equipo de profesionales en la cocina que utilizan productos de primera calidad, frescos y de temporada. Cuentan con un huerto ecológico donde cultivan verduras, frutas y hortalizas y con la ayuda inestimable de sus proveedores locales, para obtener los mejores productos que ofrece la tierra de Tarragona como son los calçots con denominación origen de Valls.

Dentro de toda la oferta gastronómica que ofrece el Restaurant Solric, destaca el menú calçotada con calçots de Valls hechos al fuego y degustados al aire libre en la terraza, disfrutando de las vistas y de esta cebolla dulce que se acompaña con una salsa romesco casera y deliciosa, para realzar los sabores de este auténtico manjar.

Como particularidad, cabe destacar que en el Restaurant Solric ofrecen dos tipos de menú calçotada: el menú tradicional y un menú vegetariano, este último pensado para aquellas personas que quieran disfrutar de los calçots pero que no comen carne. En el menú tradicional se degustan embutidos de primera calidad con un porrón de vino de entrante, después los calçots de Valls con salsa romesco Solric, de segundo parrillada de carne con patata y alcachofa y pan tostado y de postre crema catalana. Para el menú vegetariano, se disfruta de unos crudités como entrantes acompañados con vino, los calçots de Valls con salsa romesco Solric, de una parrillada de verduras de segundo acompañada de arroz y, de postre, una brocheta de fruta de temporada.

Solric es uno de los restaurantes con más historia y también con más experiencia en la gastronomía catalana y de Tarragona, ya que cocinan los calçots de Valls de forma tradicional a la perfección para que puedan disfrutarse tiernos y dulces durante toda la temporada. Se cocinan a fuego vivo hasta que quedan negros y se sirven en tejas, para que los comensales puedan ir retirando la piel externa con las manos, para coger la parte más tierna que es la que se unta en salsa y se come, alzando el brazo hacia arriba.

Para saber más información sobre el restaurante o sobre el menú calçotada, puede visitarse su página web,www.restaurantsolric.com en la que se puede leer también otras propuestas de menú o la carta. Para hacer la reserva del menú calçotada es necesario llamar con antelación.al 977232032

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.