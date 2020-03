Roams, primera empresa española en la que Disney confía para su lanzamiento nacional

Roams, con Ronda de Financiación abierta en SociosInversores.com, consigue un nuevo hito en su trayectoria de la mano de Disney Roams se ha convertido en una de las primeras empresas españolas en la que Disney ha confiado para lograr llegar al máximo número de usuarios con el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming Disney Plus en España el próximo 24 de marzo.

“Desde Roams estamos muy satisfechos por la oportunidad que nos ha brindado un gigante como Disney”, asegura Eduardo Delgado, CEO de Roams, y añade, “nos enfrentamos a un gran desafío y apostamos por ello como hemos venido haciendo hasta ahora con cada uno de los proyectos que se nos han puesto por delante”.

Disney Plus pondrá a disposición del usuario un amplio abanico de contenidos, incluidos todos aquellos que actualmente se encuentran disponibles en otras plataformas de contenidos. En total, algo más de 7.500 episodios de series de televisión, entre las que se encontrarán todas las series de Disney, Marvel, Star Wars y National Geographic además de la serie completa de Los Simpsons; y más de 500 películas, algunas de las cuales serán originales de Disney Plus como La Dama y el Vagabundo, Phineas y Ferb: Candace contra el Universo o Noelle, entre otras.

Roams tiene una Ronda de Financiación abierta en la plataforma de Crowdfunding SociosInversores.com en la que aún se puede invertir y formar parte de esta exitosa compañía.

¿Cuál es el precio de suscripción?

Disney Plus llega a España con un precio altamente competitivo. Y es que por tan sólo 69,99 euros al año o 6,99 €/mes, cualquier usuario tendrá la oportunidad de revivir todos los momentos que marcaron un antes y un después en su infancia de la mano de Disney.

Pero, además, el gigante del entretenimiento aterriza en España con una oferta de lanzamiento que estará disponible hasta el próximo 23 de marzo, día previo al estreno de Disney Plus. En este caso, el precio es de 59,99 €/año, lo que supone un coste mensual de 4,99 €, por lo que cualquiera que lo contrate hasta esa fecha, se podrá beneficiar de un descuento de 10 euros.

De hecho, la plataforma contará con un período gratuito de prueba de 7 días, el cual no estará disponible antes de la fecha de lanzamiento de Disney Plus en España, es decir, del 24 de marzo.

¿Dónde se podrá ver el contenido?

El contenido se podrá visualizar hasta en cuatro dispositivos de forma simultánea, ya sea móvil, ordenador, tablet o smart TV además de servicios de streaming. Asimismo, existirá la posibilidad de descargar el contenido hasta en un total de 10 dispositivos y existirá un control parental con la posibilidad de establecer un perfil específico para los más pequeños.

Además de España, Disney Plus desembarcará el mismo día en otros países europeos como Reino Unido e Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria. Sin embargo, en Bélgica o Portugal no será hasta el próximo verano cuando se pueda disfrutar de la plataforma de contenido en streaming. Y hasta principios del año que viene no llegará a Latinoamérica, misma fecha en la que se espera que se alcance gran parte del continente asiático.

En definitiva, Delgado muestra su satisfacción por la confianza depositada desde Disney, “algo que nos permite seguir creciendo a todos los niveles”, concluye.