Fundación Daniel y Nina Carasso busca proyectos innovadores de mediación cultural y alimentación sostenible en entornos locales Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 12:32 h (CET) Busca identificar e impulsar iniciativas en sus dos líneas de trabajo: Arte Ciudadano y Alimentación Sostenible. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 29 de abril La Fundación Daniel y Nina Carasso, que apoya diferentes iniciativas de organizaciones que se atreven a mirar y construir el mundo de una manera distinta, ha abierto las Convocatorias 2020 con las que pretende apoyar proyectos innovadores de impacto social en sus dos líneas de acción principales: el Arte Ciudadano y la Alimentación Sostenible.

La convocatoria de Arte Ciudadano busca 'Alianzas para una Democracia Cultural' con el fin de activar prácticas de mediación entre los múltiples y diversos agentes culturales, como instituciones públicas, artistas o mediadores. Por su parte, desde la línea de Alimentación Sostenible la convocatoria 'Sistemas Alimentarios Territorializados para la transición hacia una alimentación sostenible' pretende identificar e impulsar iniciativas a través de políticas alimentarias locales o de restauración colectiva. Las candidaturas se pueden presentar hasta el 29 de abril.

"Con el lanzamiento de las dos convocatorias en Arte Ciudadano y Alimentación Sostenible seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de acelerar la transición hacia un sistema alimentario sostenible en su conjunto y de impulsar el reconocimiento del papel central del arte como bien común que contribuye a la construcción de un proyecto de sociedad compartido. Hasta el momento hemos apoyado 184 iniciativas en España desde 2014", indica, Isabelle Le Galo Flores, directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

'Alianzas para una Democracia Cultural' La Convocatoria 2020 de Arte Ciudadano se enmarca en la línea de actuación ‘Mediación y Democracia cultural’ de la Fundación, para identificar prácticas de mediación transformadoras que permitan la participación plena de la ciudadanía en la vida cultural y en la esfera pública, contribuyendo así a la democracia cultural.

"Creemos que la mediación cultural facilita que toda la ciudadanía reflexione, comparta y participe plenamente en la vida cultural y en la esfera pública. Además, permite crear puntos de encuentro para instituciones, artistas, mediadores y comunidades en los que enriquecerse mutuamente y movilizar nuevos imaginarios para resolver los retos actuales", explica Carlos Almela, responsable del programa de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Desde la Fundación se buscan proyectos de colaboración en dos modalidades:

1) Alianzas entre instituciones culturales y agentes independientes del ámbito de la mediación/educación artística, para el diseño y la implementación conjunta de programas o proyectos de mediación/educación innovadores que impliquen la participación activa de la ciudadanía.

2) Alianzas entre Administraciones Públicas de cualquier nivel territorial y un conjunto lo más diverso posible de agentes culturales y del ámbito de la mediación/educación para el diseño colectivo y/o ejecución de políticas públicas que promuevan prácticas de mediación cultural/educación artística transformadoras.

'Sistemas Alimentarios Territorializados' Desde su creación en 2010, la Fundación Daniel y Nina Carasso apoya proyectos que aceleran la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, a través de la línea de Alimentación Sostenible. Esta convocatoria busca apoyar proyectos que relocalizan los procesos de producción, distribución y consumo de los sistemas alimentarios mediante políticas alimentarias locales o de iniciativas de restauración colectiva.

"La sostenibilidad en el sistema alimentario abarca cuatro dimensiones: ambiental, económica, justicia social y salud para las personas y el planeta. Dadas las múltiples dimensiones que abarca el sistema alimentario, al trabajar en su sostenibilidad, se contribuye a alcanzar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Tratándose de un sistema que trabaja en estrecha colaboración con la naturaleza, también tiene un gran potencial para aportar alternativas y propuestas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Todo ello es sobre todo posible cuando el sistema alimentario se aborda de manera sistémica y transformadora", comenta Eva Torremocha, responsable del programa de Alimentación Sostenible de la Fundación.

La Fundación define dos modalidades en el marco de su convocatoria:

1) Sistemas Alimentarios Territorializados: para iniciativas que diseñan, ejecutan y/o coordinan políticas públicas alimentarias que involucran a un conjunto diverso de agentes del territorio. En este caso, para presentar una iniciativa, es necesaria una alianza entre: al menos una organización sin ánimo de lucro o perteneciente a la economía social y al menos una administración pública: ayuntamiento, entidad metropolitana, diputación, mancomunidad, grupos de acción local o administraciones regionales, etc.

2) Restauración Colectiva: destinada a proyectos que trabajen con centros públicos para facilitar su transición hacia un modelo de comedor sostenible, a través de la definición, puesta en marcha o consolidación de procesos que aseguren tanto un abastecimiento local de productos ecológicos como una dieta sostenible, que garantice la salud de los comensales, a corto y largo plazo. En este caso, para presentar un proyecto es necesario una alianza entre al menos una organización sin ánimo de lucro o perteneciente a la economía social y al menos un centro público: hospital, centro educativo, residencia geriátrica, universidad, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.