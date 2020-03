Grupo Ático34 se posiciona como referente para implantar el Plan de Igualdad en las empresas Comunicae

jueves, 5 de marzo de 2020, 11:52 h (CET) La consultora ha puesto en marcha diversos proyectos con la intención de ofrecer el mejor servicio de adaptación a las nuevas exigencias de la normativa laboral, con un especial énfasis en la implantación de medidas de Igualdad Entre las iniciativas realizadas por Grupo Ático34 destaca el refuerzo de su departamento destinado a la implantación del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. A su vez, el dpto. IT ha lanzado una nueva versión del software online para desarrollar y mantener dicho Plan actualizado, ofreciendo información del estado de la empresa en tiempo real con la que el usuario podría tomar mejores decisiones.



Con las nuevas funcionalidades, “Grupo Ático34 da un paso más en el acompañamiento de sus clientes y las normativas que afectan a sus negocios como el Real Decreto-ley 6/2019, ofreciéndoles una herramienta digital con la que podrán planificar y desarrollar una situación de igualdad en su organización”.



Para ello, la compañía cuenta con cinco nuevas incorporaciones en su Departamento de Igualdad, el cual está configurado principalmente por técnicas especializadas en Promoción de Igualdad de Género. Una de sus principales misiones será la de impartir formaciones, tanto de forma presencial como a través de los canales digitales de la compañía, para ayudar a las empresas a implantar las medidas desarrolladas en sus planes de igualdad.



En Grupo Ático34 entienden que uno de los requisitos para lograr la confianza de los clientes es dar ejemplo en materia de igualdad, por lo que otra de las decisiones que se han tomado ha sido designar a su propia Delegada de Igualdad.



Sin duda, una de las grandes ventajas que Grupo Ático34 ofrece a sus clientes está su decidida apuesta por la tecnología y la innovación. La compañía cuenta con su propia App, exclusiva para sus clientes, con la que se puede gestionar de forma automatizada la implantación y el cumplimiento del Plan de Igualdad.



La empresa dispone de la infraestructura necesaria para ofrecer este servicio en toda España. Como consultora de ámbito nacional, Grupo Ático34 cuenta con presencia en 26 ciudades a través de oficinas propias y partners, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Mallorca, Málaga o Gijón.



Y es que no hay que olvidar que la elaboración del Plan de Igualdad es una medida promulgada por el Gobierno cuyo cumplimiento es obligatorio a partir de marzo de 2020 para empresas de más de 150 trabajadores y, progresivamente, con más de 100 y 50 trabajadores. Estas organizaciones deberán disponer de un comité de igualdad, una serie de medidas y un documento que se inscribirá en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas. De lo contrario, se pueden exponer a multas económicas y otras sanciones como la pérdida de ayudas y subvenciones.

