La OMS advierte que el coronavirus es mucho más mortífero que la gripe

La Organización Mundial de la Salud anunció el martes que la tasa de mortalidad mundial por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus es del 3,4%, mucho más mortífera que la gripe estacional. La advertencia se produjo al tiempo que el número de muertes por coronavirus fuera de China superó por primera vez el número de fallecimientos por el virus dentro de China. En Estados Unidos, el estado de Washington informó el martes de otra muerte por coronavirus, la novena en la región.



En Nueva York, el alcalde Bill de Blasio sostuvo el martes que un abogado de Manhattan se convirtió en la segunda persona en la ciudad en dar positivo en las pruebas de detección del nuevo coronavirus.



El alcalde Bill de Blasio expresó: “Esta persona de la que se ha estado escuchando es el nuevo vínculo a alguna actividad en particular. Es el primer paciente que ha debido ser hospitalizado en la ciudad de Nueva York desde que comenzó el problema del coronavirus. Es el primer paciente en estar gravemente enfermo”.



Las autoridades han cerrado dos escuelas en el Bronx a las que asisten los hijos del paciente, quienes hasta el momento no han dado positivo a las pruebas de diagnóstico del virus. Otros dos centros educativos situados en los suburbios del norte de Nueva York también están cerrados, lo que los funcionarios describieron como una “abundancia de precaución”.



El periódico The Wall Street Journal informa que el Gobierno de Donald Trump está considerando utilizar un programa nacional de ayuda en caso de desastres para cubrir el costo del tratamiento del coronavirus en algunos de los 27 millones de estadounidenses que no cuentan con cobertura médica. El sindicato más grande de enfermeras registradas en Estados Unidos, National Nurses United, calificó el martes el sistema de salud pública del país de “sumamente mal preparado” para la pandemia y exigió que una vez que se desarrolle una vacuna, sea distribuida gratuitamente a la población.



En Sudamérica, Chile y Argentina registraron sus primeros casos de coronavirus, al tiempo que aumentó a 92 en Irán el número de personas fallecidas a causa del virus. En Wall Street, el Dow Jones cayó casi 800 puntos el martes debido a nuevos temores sobre el impacto del virus en la economía mundial. La caída del mercado de valores del martes se produjo pese a que la Reserva Federal ordenó una reducción de medio punto porcentual en las tasas de interés.