​¿Tenemos dos gobiernos?

Apenas han pasado dos meses y medio desde que se formó el Gobierno actual y casi todo este tiempo ha estado teñido de falsedades, engaños, infidelidades y enfrentamientos silenciados que ahora salen a la luz. Muchos han sido los temas surgidos y que no han visto solución, bien porque se arrastraban de la permanente corrupción socialista o bien porque eran nuevos y han pillado al Gobierno ‘bichavista’ de la ultra y la ultraizquierda con el pie cambiado, en plena vorágine de marcar territorio y en la lucha de definir competencia tras la reiterada incompetencia demostrada.



Créanme que son excesivos temas para dos meses y medio de no gobernar y pasear cual gallos de corral. Todos ellos con la trampa silenciosa de los medios de la siniestra ideológica: ahí sigue todo lo relativo a Leopoldo López, su residencia en la propia del embajada de España y el afán del Gobierno filochavista español por sacarlo de allí; las trampas del Gobierno español para invertir ingentes cantidades de dinero en crudo durante 2019, siendo la tapadera de apoyo al actual gobierno narcobolivariano del narcopensador, asesino y represor, Nicolás Maduro: impensable cambio antes de garantizarse el PSOE el apoyo de los podemitas del “Marquesado de Galapagar” y sus huestes con ansias de carnaza en forma de nóminas del erario público.



Pero hay más temas que ya hemos citado en artículos anteriores: las pensiones y el miedo que meten con ellas, como arma contra la población, a veces apoyados por el siempre gafe que han demostrado ser el Parlamento europeo y el FMI; la brutalidad sectaria contra las autonomías; la manipulación del IVA por parte de la ministra, “Mariaesú”; el desprecio permanente por la España vaciada y su demostrada incompetencia para abordar la cuestión; la dejadez hacia el campo español y el abandono a los agricultores y ganaderos; el insoportable coste que supone el actual Gobierno del Frente Popular con sus cientos de afines y vulgares asesores; las reverencias a los golpistas y dinamiteros de Quim Torra y de la despendolada ERC; los desconcertantes pasos para liberar a los golpistas catalanes tras sus condenas…. Créanme que hay más. Puedo prometer y prometo que hay más.



No son esos todas las cuestiones. Ahí están otros como: el latrocinio de UGT-A y que ha de devolver tras su demostrada corrupción; el robo que suponen los ERE-A y el pacto silenciado con ciertos medios de la siniestra ideológica; el despendole de lo que será la futura LOMLOE; la condonación de cientos de millones a la que fue la Bolivia de Evo Morales, a la Venezuela del difunto “Gorila rojo”, o a las ocurrencias de Delcy Rodríguez con sus imposiciones a España para aterrizar en suelo español y el reenvío de oro venezolano, en un claro acto de esquilmar las riquezas de ese país en beneficio de la clase dirigente dictatorial, corrupta y represora. Está por estudiarse en qué medida han colaborado gentes “cuzas” de lo ajeno como Rodríguez Zapatero y algunos de los siniestros y corruptos líderes podemitas de corte comunista, chavista y ultraizquierdista.



Piensen, amigos lectores, que son días propicios para saltar sobre esos temas aprovechando la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde la siniestra ideológica hay cuestiones suficientes para despistar: la forma de ciscarse Irene Montero en la libertad de prensa; las juergas y orgías en el Ministerio de Igual Da; los fuertes enfrentamientos entre miembros de los dos gobiernos que ya quitan el sueño al plagiador Sánchez; el socorro del “macho alfalfa” de la presidencia para proteger a su barragana ante los zascas furibundos de la propia izquierda; el desprecio de los estudiantes de la Complutense al traidor a la causa; el bombardeo permanente de Álvarez de Toledo al machista Iglesias; el endiosamiento de los “Ceaucescu” por encarcelar a Eduardo; el proyecto de ley del “SÍ es SÍ”; el afán por volver a casa “sola y borracha”; el feminismo mal entendido y peor explicado de la barragana “menestra” de Igual Da y sus “niñas florero” en su Ministerio… No son todos. Hay muchos más temas de enfrentamiento.



Ese engreimiento de los “marquesitos-casta”, que empieza a asustar a algunos ministros y ministras socialistas, les está saliendo caro. Se meten en arrozales que no son suyos y han logrado tener más frentes abiertos que una guerra de guerrillas. ¿Enumeramos algunos? Pues ahí van: Agricultores, ganaderos, Podemos-A, gran parte de las mareas, asociación de Periodistas y Analistas, estudiantes de la Complutense, vecinos de Galapagar, abogados expulsados de ‘Hundidas’ Podemos, comunistas de la ‘difunta’ IU,… ¿Queda alguien en el mismo barco que estos aprendices de dictadorzuelos bolivarianos? Cada vez menos. Doy fe.