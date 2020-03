“Teníamos un ambicioso sueño y conseguimos que todo el mundo se enganchara en nuestro proyecto”

A veces los sueños se hacen realidad, así lo explica el músico Iván Macías en esta entrevista para Diario Siglo XXI. Iván, que nació en una familia en donde la música era su forma de vida, no le quedó otra que ser músico, que enamorarse, día sí, día no, del pentagrama.



Este hombre, nacido en Moguer (Huelva), es Académico de la Academia Nacional de Artes Escénicas, sacó su título de profesor de piano con Matrícula de Honor y tiene un Premio Honorífico de fin de carrera.



Hoy está aquí para explicarnos el largo trayecto que tuvo que caminar para poder hacer un musical de una novela que han leído millones de personas, estamos hablando de la obra cumbre del novelista americano Noah Gordon, “El Médico”



Iván y su colega Pablo, tenían las ideas bien claras de que “El Médico” iba a ser un gran musical, el músico había escrito sus primeras notas y le gustaba adentrarse en la historia para seguir creciendo en la banda musical.



Sin embargo, le faltaba lo más importante, contactar con el autor de la novela y convencerle para que cediera los derechos para poder representar “El Médico” como un gran musical.



Iván tenía un gran proyecto artístico pero no disponía de una buena cuenta corriente para ofrecérsela a Noah Gordon. La odisea fue larga y fructífera. “El Médico” es una musical que en Madrid lo han visto más de 250.000 mil personas, les han dado premios y menciones.



Ahora llegan a Barcelona. El estreno tendrá lugar el próximo dos de abril, en el Teatro Tívoli de Barcelona.



En esta producción hay más de cien personas trabajando, cuarenta actores y veinte músicos, además de todo el equipo técnico.

La historia arranca en Londres, el niño Rob J. Cole se queda huérfano y tiene un don. A partir de este comienzo sigan lo que dice Iván Macías, autor de la banda musical y vayan al teatro, hay historias que siempre se repiten.



¿Cuándo comienza a tocar el piano? Tenía cuatros años, mis padres son músicos, y en casa la vida estaba centrada en la música. Para mí era como un juego. En principio nunca lo consideré una obligación, aunque rápidamente si se convirtió en una cosa obligatoria. Mis padres me encaminaron hacia el mundo de la música desde muy chiquito y nunca conocí obra opción que ser músico



¿Después del tiempo pasado cree que ha llegado a su punto álgido? Creo que en el mundo de la música nunca se llega a nada porque el objetivo no es llegar a nada, hay que seguir evolucionando, seguir haciendo música, aprendiendo, y, por supuesto, intentar desarrollar los conocimientos en el punto más alto posible. Sí que es cierto que ahora me encuentro en un momento muy dulce en cuanto a proyectos y reconocimientos.



¿Cree que en España hay suficiente trabajo para tantos músicos? Creo que la música está en un buen momento, en este mundo, como en otros, hay que reinventarse, hay que invertir mucho en investigación y desarrollo. Quizá “El Médico”, este gran musical que se esperaba, sea una puerta abierta que hemos aprovechado siendo los primeros en abrirla. Es un camino en el que puede haber muchas oportunidades de trabajo.



¿“El Médico” es una producción costosa a nivel económico? Estamos ante una producción de carácter internacional, ha nacido en Madrid pero podría haber nacido en Londres o Nueva York. Además de contar con 20 músicos en escena, hay una escenografía impresionante, y mucho trabajo. En total son más de cien personas las que intervienen en esta producción, cada día es una locura, merece la pena.



¿En qué momento decide que “El Médico” podía ser un musical? Hicimos un musical en versión sinfónica para la presentación en Madrid que se llamaba “Germinal”, era un musical humilde al que la crítica recibió muy bien, incluso textualmente alguna crítica afirmó que “Madrid necesita musicales así”. Nos planteamos que había que intentarlo, vimos una puerta abierta para hacerlo y buscamos una historia, que fuera casi un cuento con el que la gente se sintiera identificada. Después de ver varias opciones vimos claramente que “El Médico” era un gran título, una gran historia y un reto.



¿Por qué eligen “El Médico”? Estamos ante la historia de un niño que cruza el mundo de su época para conseguir su sueño, algo que puede ocurrir hoy mismo. Una historia de cada día donde todo el mundo lucha por un sueño. A partir de esta premisa creo que hemos conseguido contar una historia. Supimos que estábamos en el camino correcto cuando fuimos a Boston a casa de Noah Gordon, el autor de la novela, le hicimos escuchar la música, sin letra, porque él no habla español, y a través de la música iba identificando las diversas partes del texto literario, y en un momento concreto exclamó: “estoy oyendo mi libro”. Fue entonces cuando le dije a Pablo, mi compañero de aventuras, que estábamos en el camino correcto.



¿Qué pasó cuando en Barcelona fueron a hablar con el hijo del novelista? El hijo de Gordon, Michael, nos había pedido una propuesta económica importante y nosotros, que no teníamos dinero, aparecimos con una propuesta, también importante, no económica. Nuestra propuesta era artística.



¿No le parece un milagro que aceptara si tenemos en cuenta que, de “El Médico” , Noah Gordon ha vendido once millones de libros en todo el mundo? Claro, pero estaba convencido que nuestra propuesta artística era importante y que con ella era posible conseguir financiación y dinero, también para Noah y su hijo. A partir de ahí hicimos los mismo que Rob, el protagonista de la obra, pero a la inversa. Teníamos un ambicioso sueño bajo el brazo y conseguimos que todo el mundo se enganchara a tope con nuestro proyecto.



¿Es cierto que Michael Gordon se resistía a hablar con usted y no contestaba a algunos de sus mails? En esto hay un poco de leyenda, no hubo diez mails sin contestar, al primero ya me contestaron. Luego hubo otros en los que se explicaba la propuesta y lo que queríamos hacer, hasta que llegó uno en el que Michael nos pedía que le presentáramos una propuesta en firme.



¿Qué les pide Noah Gordon para que puedan usar su novela en un musical? Nos dice que hagamos “El Médico”, a partir de ese momento él siguió la evolución de cómo se desarrollaba la obra, le enviamos la música, y él ha formado parte del proceso de creación. Nuestro deseo era que el autor estuviera orgulloso del musical sobre su obra. Si elegimos “El Médico” nunca fue para cambiar lo que Gordon había escrito, hemos querido contar la misma historia, una historia de la que nos habíamos enamorado. Las páginas del libro se han convertido en dos horas y media de musical en una adaptación lógica y respetuosa en la que no se pierda para nada el significado de la novela.



En el año 2017 Noah Gordon estuvo en el estreno del musical en Madrid, ¿viajará ahora para el estreno en Barcelona? Es complicado porque Noah es muy mayor, está con asistencia médica todos los días, ya tiene 93 años y en una persona de esta edad el transcurso de dos años se nota. Él está deseando viajar, pero la realidad es que su visita está descartada. Seguimos en contacto con él, y quien si que estará presente en el estreno en el Tivoli en Barcelona será su hijo Michael que vive en Barcelona. .



El protagonista es un niño de 11 años. ¿Cómo ha sido el proceso de selección para encontrar alguien de esa edad que pueda actuar en la obra? En Madrid hicimos un casting con niños. Ahora lo estamos haciendo en Barcelona, trabajamos en la búsqueda y captura del nuevo Rob en Barcelona. Se trata de niños con dotes de cantantes y actores, los niños son como esponjas y aprenden todo con rapidez. Trabajamos con varios niños que se alternan para que su vida escolar no se vea afectada. En Madrid trabajamos con 12 niños que iban rotando. No es nada fácil pero es maravilloso trabajar con niños.



¿Piensan llevar “El Médico” a otros países? “El Médico” nace en Madrid, pero estamos trabajando para tener una versión en Alemania, y también en estrenar en Londres que es el objetivo real de la producción.



¿Ya tienen fecha para presentarse en Londres? No tenemos cerrada una fecha concreta, pero estamos trabajando para que el 2023 podamos estar en el West End londinense. Es la fecha que tenemos señalada en rojo.



¿El Médico” se parece a algún otro musical importante? “El Médico” tienen que ir a verlo y disfrutarlo porque es distinto, es un cuento para toda la familia, una historia preciosa. La estética es la de una película, que es lo que hemos intentado hacer sobre el escenario, la música es una banda sonora con muchas similitudes con la música del cine. Por su formato, “El Médico”, tiene muchas similitudes con grandes musicales como “El Fantasma de la Ópera”, “Los Miserables” o “Evita”, pero con un lenguaje mucho más moderno. La crítica lo ha situado como el musical número 1 en Madrid y espero que en Barcelona nos reciban igual, porque mi formación musical ha tenido mucha influencia catalana, mi maestro es Josep Colom, y creo que el público catalán va a sentir muy suyo este musical.



¿Entre las canciones de “El Médico” tiene alguna preferida? La canción femenina es una de mis preferidas, y también la canción que representa el punto de inflexión del niño, es maravillosa. Esta obra hay que verla y sentir su música.

¿Han modificado algún aspecto de la obra para el estreno en Barcelona? Siempre que cambiamos de teatro y de ciudad hay incorporaciones nuevas, pero la obra, en un 90 %, sigue siendo la misma ya que es la misma producción. En Barcelona nos hemos tenido que adaptar al teatro Tivoli, evidentemente, pero la historia que contamos es la historia, y la adaptación es una cuestión totalmente técnica.



¿Mientras está funcionando “El Médico” tiene tiempo para otros proyectos? Ahora estoy trabajando en “Los Pilares de la Tierra”, nuestro siguiente musical, que estrenaremos en octubre de este año en el Teatro Calderón de Madrid. Sigo estando en el lío.



¿Se ha olvidado de “El Médico” para trabajar en otro “best seller”? Sigo estando en la producción y en la obra, pero también estoy trabajando en algo nuevo porque tenemos que seguir nuestra línea. Y aunque “Los Pilares de la Tierra” no es nada fácil estamos con la misma ilusión que con “El Médico”.



¿Le han ofrecido marchar a trabajar a Londres? En estos momentos es imposible debido al mucho trabajo que aquí tenemos con “El Médico” y “Los Pilares de la Tierra”, hasta 2023 estamos hasta arriba de trabajo con estas dos obras para que sigan creciendo y se conviertan en número uno allá donde vayamos. Si me llamaran no sé cuál sería mi respuesta, pero ahora mismo es imposible coger más de lo que ya estamos manejando.



¿Cómo trabaja esta obra de Ken Follett ambientada en la Edad Media? Con todo el equipo. Cuando preparamos “El Médico” vimos la obra que queríamos contar, y como queríamos que el público viviera esta experiencia teatral, y que la obra llegue al máximo posible. Con “Los Pilares de la Tierra” seguimos nuestros impulsos y uno de ellos es trabajar la obra para presentarla al público sin cambios estructurales en la novela.



¿Viene a Barcelona ilusionado para mostrar su música? Para mí era una gran ilusión llevar “El Médico” a Barcelona por mi relación de cariño con la ciudad donde he realizado estudios musicales. Tengo ganas de ver cómo reacciona el público de Barcelona ante mi música en “El Médico” porque creo que en mi obra y en mi música hay muchas similitudes adquiridas cuando estuve allí. Por eso creo que el público de Barcelona va a conectar con la música aun más rápido que lo hizo el de Madrid.