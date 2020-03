Los beneficios de visitar a un psicólogo, según Psyclinic Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:42 h (CET) Ponerse en manos de un profesional no es reconocer una derrota, sino tener la fortaleza suficiente como para aceptar la ayuda necesaria. Los beneficios que aporta son muy numerosos. Psyclinic, clínica psicológica líder en Barcelona, desvela los beneficios de acudir a un psicólogo Hay personas que tienen la sensación de que acudir a un psicólogo es un síntoma de debilidad, de no ser capaz de superar los obstáculos. Sin embargo, los expertos aseguran de que se trata de todo lo contrario, ya que un psicólogo cuenta con recursos de gran valor, con los que se pueden superar mejor las situaciones complejas de la vida, y a nivel emocional hace más fuertes a las personas.

Los expertos de psyclinic.es, clínica psicológica de referencia en Barcelona, destacan algunos de los muchos beneficios que proporcionan aceptar ayuda cuando se necesita.

Mejora el bienestar

Cuando se está pasando por una situación dolorosa que causa malestar, una de las cosas que más se necesitan es poder hablar con alguien que no juzgue lo que se está sintiendo. Hace falta expresar lo que pasa por la cabeza sin reprimirse, y la posibilidad de hacerlo mejora el bienestar.

Al poder liberar la carga a nivel emocional que supone el problema por el que se está pasando, se tiene una sensación de alivio. Eliminar las emociones negativas ayudan a la mente a despejarse.

Mejora la relación con uno mismo y con el resto

A menudo, cuando se acude a la consulta de un psicólogo se hace un ejercicio de autoconocimiento para identificar la raíz de los problemas que aquejan la mente. De este modo se consigue más que ayuda para superar estas situaciones, sino que también contribuye a mejorar las relaciones personales, primero consigo mismo y también con el resto de personas que le rodean.

Esto influye de manera positiva en la salud emocional, y ayuda a fomentar la paz interior.

Ayuda a eliminar barreras que limitan

Al nacer, la sociedad condiciona hasta cierto grado la forma de ser de las personas. Ciertas vivencias pueden llegar a generar barreras que limiten hasta cierto grado la capacidad para afrontar determinados retos, y es necesario eliminarlas.

El psicólogo puede ayudar a identificar qué cosas generan ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos, que a menudo son un reflejo de los límites que impone la propia mente. Y no solo identificarlas, sino modificarlas o eliminarlas para avanzar.

Potencia el éxito personal

Al permitir un grado de conocimiento interno muy profundo, es mucho más fácil determinar cuál es el camino que se quiere seguir en la vida. Y cuando se persiguen objetivos que aportan felicidad, la satisfacción cada vez que se logra uno de ellos ayuda a generar un sentimiento de éxito personal. Esto genera un círculo virtuoso que potencia los buenos sentimientos.

Ayuda a superar posibles trastornos

Vivir con estrés, depresión, ansiedad, miedos o problemas de conducta no es una situación agradable. De hecho, sufrir alguno de estos trastornos afecta la calidad de vida y pueden ser muy limitantes, al no poder vivir de forma plena. Con la ayuda de un psicólogo en Barcelona es posible superar este tipo de situaciones mediante terapias especializadas, aplicadas de forma personalizada a quien las está sufriendo.

Sesiones confidenciales

Otro de los beneficios que destaca https://www.psyclinic.es es la garantía de confidencialidad de las sesiones. El código ético obliga al profesional a que todo lo que se diga se mantenga confidencial.

Esta garantía permite crear un marco de confianza en el que abordar cualquier cuestión sin temor a que otros se enteren de algo.

No hay que dudar en pedir ayuda

"Ponerse en manos de un profesional de la salud mental no es un síntoma de derrota, sino todo lo contrario. Un psicólogo proporciona las herramientas necesarias para afrontar la situación, lograr una vida plena, feliz y sentirse bien con uno mismo", según Psyclinic.

