Hispanus lanza su ecommerce: Tugeneradorelectrico.com

Hispanus, la marca de generadores eléctricos, ha lanzado un ecommerce de venta directa a particulares llamado Tugeneradorelectrico.com en la que es posible encontrar generadores eléctricos, motobombas, kits solares y motosoldadoras, entre otros productos Se trata de una plataforma intuitiva en la cual los usuarios pueden encontrar todo lo que buscan. Desde generadores eléctricos ligeros a otros que funcionan a gasolina, automáticos, kit de placas solares, baterías y mucho más.

Haciendo gala de la calidad que siempre ofrece Hispanus a sus clientes ofrecen un servicio de atención al cliente excelente. A través de correo electrónico resolverán todas las dudas que puedan surgir durante el proceso de compra y también ponen a disposición de todos los usuarios un número de teléfono. Por medio de estas dos vías se podrán resolver todo tipo de dudas.

En Hipanus ofrecen hasta dos años de garantía en todos sus productos para los clientes particulares y un año en el caso de los clientes profesionales. Además todos los productos que se pueden comprar en este nuevo ecommerce cuentan con garantía TAKE and TAKE exprés, de tal manera que si aparece algún tipo de anomalía, HISPANUS se encargará de recoger y reparar el producto de manera gratuita y entregarlo reparado de manera gratuita en su domicilio.

Además cuentan con todo el despiece para que, una vez expirada la garantía, si se requiere se puedan adquirir las piezas compatibles. Todo tipo de facilidades con la garantía de Hispanus.

Una de las gamas de producto que más demanda tienen son los Kits Solares Cartago, con potencias de entre 500W y 3000W y fabricación integra en España, ofrece siempre una solución limpia y acorde con el medio ambiente. Su instalación rápida y sencilla permite ser utilizada en casas de campo, eventos al aire libre, caravanas o emergencias. Es posible colocar paneles solares para carga rla estación Cartago y tener una fuente adicional con un generador eléctrico, de esta forma siempre se dispondrá de una fuente de energía.

Vídeos

Serie de Kits Solares Cartago by Hispanus