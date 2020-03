Plan de Gestión renting de coches, el broker de renting con más de 10 años de experiencia Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 16:58 h (CET) La empresa, especializada en el renting de coches, abre una delegación en Alicante para ofrecer sus servicios a las empresas, autónomos y particulares para mejorar y disfrutar de la experiencia para poder tener un coche en la modalidad de renting El renting de vehículos siempre ha existido para las empresas y profesionales que contaban con la posibilidad de alquilar a largo plazo con todos los servicios incluidos, como la fórmula ideal para sus vehículos en flota. Desde hace unos años, esto se ha adaptado al cliente particular, que aprovecha los descuentos de las financieras que son repercutidos en la cuota y la despreocupación por gastos adicionales. No todas las personas cuentan con los recursos económicos para hacer una inversión importante que representa la compra de un vehículo. Por este motivo, Plan de Gestión, empresa de servicios de renting coches con más de 10 años de experiencia, sigue creciendo y ofreciendo un servicio de asesoramiento y administración durante toda la vida del contrato, a un precio muy competitivo en el mercado tanto a empresas, autónomos, profesionales y particulares.

Realizar los trámites para adquirir un coche en la modalidad de renting en Plan de Gestión es muy sencillo, ya que cuenta con la última tecnología en sus programas, incluso cuenta con procesos basados en Inteligencia Artificial y Big Data para poder ofrecer la mejor oferta en función de cada una de las necesidades y del tipo de perfil de cada cliente.

En palabras de Juanjo Barba, su Director General; “Tenemos claro que el utilizar las últimas tecnologías y dar un servicio y atención personalizada a nuestros clientes, ha hecho que estemos más de una década en el mercado y seamos una de las empresas bróker de renting de coches más punteras y destacadas de todo el territorio nacional”.

Plan de Gestión sigue creciendo, este año 2020 se ha incorporado al equipo Fran Mataix como responsable y director para llevar toda la atención y desarrollo de negocio en la zona de Alicante y Murcia. Fran tiene una dilatada experiencia comercial y en la gestión de equipos, lleva más de 20 años en el sector del renting de coches siendo Director Regional para la Comunidad Valenciana y Murcia en la empresa General Electric Fleet Services. En los últimos 13 años ha desarrollado su carrera profesional en CaixarRenting, impulsando, asesorando y formando el renting en la red de oficinas de CaixaBank.

Plan de Gestión Renting de Coches cuenta siempre en su catálogo con ofertas muy tentadoras y un de ellas es la oferta del Seat Arona a 245€/Mes IVA Incluido que actualmente tienen en campaña. Esta y todas las ofertas cuentan con todos los servicios incluidos para que el cliente se olvide de todo y se dedique solo a ponerle gasolina; seguro a todo riesgo, reparaciones y mantenimientos, neumáticos, pago de impuestos, etc.

Plan de Gestión Renting de Coches siempre cuenta con diversidad de ofertas en todos los segmentos, desde turismo a industriales, pasando por vehículos Premium, SUV y utilitarios.

Los números avalan la confianza de los clientes en Plan de Gestión Renting de Coches:

Más de 10 años trabajando siempre en el renting de coches.

trabajando siempre en el renting de coches. Más de 600 clientes satisfechos.

satisfechos. Más de 1.800 vehículos entregados en renting.

entregados en renting. Clientes y cobertura en todas las provincias de España.

