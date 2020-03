El Congreso SEO Profesional reúne a grandes expertos SEO el próximo 28 de Marzo en Madrid Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 15:22 h (CET) El próximo 28 de marzo se celebrará la onceava edición del Congreso SEO Profesional, el evento decano en materia de posicionamiento web que cada año reúne a expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, lo cuales abordarán casos de éxito SEO aplicados a diferentes ámbitos. En el #seopro se explicarán casos de estudio de SEO aplicados en medios online, en diferentes ecommerce, SEO para startups internacionales, así como en el sector del gambling, comercializadoras eléctricas, entre otros Las ponencias del Congreso SEO Profesional correrán a cargo de expertos profesionales de reconocido prestigio como Fatima Muñoz, Juan Daniel Minguez, Estela Franco, Rafa Sospedra, Alfonso Calero, Ana María Couto, Diego Polo y Ricardo Tayar.

Contenidos exclusivos y novedades

El #seopro huye de los contenidos más generalistas y se centra en el SEO, con ponencias originales nunca vistas anteriormente, y que además no se publican en Internet, por lo que es una buena oportunidad para mejorar conocimientos y conocer las últimas novedades en materia de posicionamiento web.

Los contenidos del Congreso SEOPRO, que no se emiten en streaming ni se graban, requieren cierto conocimiento SEO y se caracterizan por su carácter práctico y aplicable. Estos contenidos permiten a los asistentes tener ventaja frente a su competencia, al disponer de contenidos no publicados y contrastados con proyectos reales.

Los profesionales apuestan por el SEOPRO

Al SEOPRO acuden profesionales, agencias, startups, gestores de grandes cuentas que buscan estar a la última en estrategias SEO, rodeándose de los mejores y aprovechando el networking que siempre se establece durante la jornada, de la que a menudo surgen importantes alianzas de negocio.

Además, las empresas más destacadas en servicios para SEOs, como Majestic, Semrush, LEOlytics, SiteGround, Safecont, OnCrawl, Crawlo o Dondominio se han unido como patrocinadoras del XI Congreso SEO Profesional, ofreciendo importantes novedades y descuentos a todos los asistentes.

Inscribirse al Congreso SEO Profesional

Este año, la organización del #seopro ha apostado por hacer más accesible el Congreso, con un ajuste en precios y packs para agencias, con atractivos descuentos para 3 o más asistentes.

Las inscripciones se pueden adquirir a través de www.congresoseoprofesional.com/inscripcion, van a buen ritmo y durante esta semana todavía existen descuentos para agencias y clientes de los patrocinadores (consulte con ellos si es cliente de sus herramientas o servicios).

En la anterior edición, cerca de un centenar de expertos profesionales analizaron y pusieron en común casos SEO de éxito contrastado. Sin duda, este año el encuentro volverá a estar a la altura y concentrará el sábado, 28 de marzo, el conocimiento más avanzado en materia de posicionamiento web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.