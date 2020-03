1ª Jornadas solidiarias a favor de Marina Alonso López Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 13:30 h (CET) Rosa Montaña, con la colaboración de un grupo de profesionales y La Universidad Europea Miguel de Cervantes organiza las I Jornadas Noveles Talentos + a favor de Marina Alonso López que padece desde que nació una enfermedad rara, paraplejia espástica de origen no precisado Las jornadas tendrán lugar los próximos 13 y 14 de marzo en el salón de actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid.

El actor Jesús Vidal, la médico y sexóloga Rosa Montaña, el escritor y el presidente para Europa de About my Brain Institute Juan Carlos Cubeiro y el escritor y socio director de Actitud en Acción, José Ballesteros, son algunos de los ponentes que participarán en estas jornadas en la que se recaudarán fondos con la fórmula de taquilla invertida.

Rosa Montaña médico y sexóloga, directora de los Máster de “Especialista en desarrollo personal y talento”, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, organiza las I Jornadas Noveles Talentos + con el objetivo de recaudar fondos para cubrir alguno de los tratamientos que necesita Marina Alonso para su rehabilitación y que no cubren las Seguridad Social. La menor sufre una enfermedad rara diagnosticada como paraplejia espástica de origen desconocido. Como consecuencia sufre la paralización de algunos músculos lo que le impide andar y un desarrollo pleno motriz. Así que tiene que someterse a operaciones periódicas de cadera y posteriores rehabilitaciones a medida que va creciendo.

La inscripción a las jornadas es gratuita y no es obligatoria la asistencia a todos las ponencias y talleres. La recaudación de fondos se hará a través de la fórmula de taquilla invertida, es decir, al finalizar las jornadas, los asistentes podrán donar de forma voluntaria y anónima, la cantidad que estimen oportuna en la urna que se instalará en el salón de actos.

Las jornadas tendrán lugar los próximos viernes 13 y sábado 14 de marzo en el salón de actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. En su organización han participado los profesores y alumnos del máster “Especialista en desarrollo personal y talento” y la ONG X LOS DEMÁS. Además, cuentan con el patrocinio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Restaurante Suite 22, Hotel Ac palacio Santa Ana, Caja rural de Zamora y Regalos 2000.

La primera sesión comenzará el viernes por la tarde a las 16.30h.

Las inscripciones se realizarán en www.eventbrite.es, I jornadas en Noveles en talento +.

No es obligatoria la asistencia a todas las conferencias y talleres, es posible acudir a las que resulten más interesantes.

El aforo será limitado a 270 plazas, para los que no puedan asistir y quieran colaborar podrán escribir al email administracion@hedner.es

Para más información: Rocío Bustamante rbustamantesanchezarnedo@gmail.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.