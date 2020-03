La AEC asegura que la cirugía bariátrica es la mejor solución contra la obesidad mórbida Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 11:58 h (CET) En España mueren al año cerca de 131.000 personas por problemas asociados con la obesidad. La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz para la obesidad mórbida, según la Asociación Española de Cirugía. La obesidad está relacionada con hasta 160 enfermedades diferentes El 17% de los españoles padece obesidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017.

Además, se estima que en el año 2050 esta cifra aumente hasta el 25% de la población. El sobrepeso es una epidemia y uno de los principales problemas del siglo XXI y, además, ya supone la primera causa de fallecimiento no traumática en España.

En todo el mundo fallecen al menos 2,8 millones de personas al año por problemas asociados a la adiposis, según la Organización Mundial de la Salud; en España la cifra es de 131.000 aproximadamente. Además, el porcentaje de españoles que sufren de obesidad mórbida se acerca al 3% y la tendencia es al alza, según la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad (SEEDO). Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra el 4 de marzo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) quiere poner el foco en los problemas asociados a la obesidad mórbida, una enfermedad que cada vez afecta a más ciudadanos y cuya solución pasa, en el mayor de casos, por la intervención quirúrgica.

La cirugía bariátrica, actualmente, es el tratamiento más eficaz para la obesidad mórbida. Consigue no solo reducir el peso, sino también mejorar las enfermedades asociadas. Esta intervención ha demostrado que aumenta la supervivencia de las personas y mejora su calidad de vida. Desde los años 90 está establecido que los pacientes con índice de masa corporal por encima de 40kg/m2 tienen indicación de cirugía, así como aquellos con IMC superior a 35kg/m2 y alguna enfermedad relacionada con la obesidad. También se acepta intervenir a pacientes con obesidad y otras enfermedades en las que sea necesario perder peso para mejorar el pronóstico o su evolución (pacientes con problemas ortopédicos o traumatológicos, potenciales candidatos a trasplante,…).

Una cirugía poco invasiva

Pese a que se trata de una cirugía mayor, los avances médicos y tecnológicos, así como los abordajes mínimamente invasivos, hacen que hoy en día la tasa de complicaciones y mortalidad sea equivalente a otros procedimientos más generales como puede ser la cirugía de la vesícula o una apendicectomía. Son cirugías que permiten a los pacientes estar ingresados apenas 48-72 horas y que en 2-3 semanas se pueden reincorporar a su vida rutinaria.

Otro aspecto importante es que cada vez hay más información acerca de la obesidad, las alteraciones que la originan y los cambios que suponen en el organismo. Esto permite realizar procedimientos más adaptados a cada paciente. De esta forma es posible conseguir la máxima efectividad con la menor agresión.

Según el doctor Amador García Ruiz de Gordejuela, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y Coordinador de la Sección de Obesidad Mórbida de la AEC y cirujano del Hospital Universitari Vall d’Hebron, “más del 80-85% de los pacientes mejoran de forma significativa su calidad de vida tras la cirugía; desde mujeres con problemas de fertilidad, que dos o tres años después de la cirugía pueden ser madres, hasta pacientes que tienen que vivir durmiendo con una máquina para evitar las apneas, en los que tras apenas 6 meses se les puede retirar este dispositivo y vuelven a dormir por la noche; padres que pueden volver a jugar con sus hijos sin ahogarse; o gente que descubre el deporte, antes vetado por sus limitaciones físicas”.

Más de 8.000 intervenciones al año

En España se realizan unas 8.000 cirugías bariátricas cada año. Desde la AEC se trabaja no sólo para la reforzar la formación y aumentar la calidad de los tratamientos, sino también para concienciar a médicos y gestores de la importancia de estos procedimientos. Con la cirugía se consigue mejorar la calidad de vida de los pacientes además de ahorrar dinero al erario público, ya que se reducen los costes de los tratamientos de las enfermedades asociadas y disminuye la complejidad de potenciales futuras complicaciones en estos pacientes.

Beneficios

Los beneficios son múltiples; los más importantes además de la pérdida gradual es la mejoría e incluso la curación de algunas de las enfermedades relacionadas con el exceso de peso. Los pacientes intervenidos suelen mejorar, casi de forma inmediata, en el control del azúcar, de la tensión arterial o de los lípidos; también gana en movilidad y calidad de vida. Los pacientes intervenidos aumentan su supervivencia y reducen de forma significativa el riesgo de padecer eventos cardiovasculares (infartos, ictus, etc.)

Enfermedades asociadas

La obesidad está relacionada con hasta 160 enfermedades diferentes. Las principales dolencias relacionadas con el sobrepeso son las del llamado síndrome metabólico, entre las que se incluyen diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia), o apnea del sueño. También está relacionada con otras enfermedades como puede ser ovario poliquístico, esterilidad, hipertensión endocraneal, artropatías, depresión, etc.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

