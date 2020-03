Information Builders se afianza de cara a 2020: crecimiento en cloud y nuevos clientes Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 10:14 h (CET) Su buen rendimiento se apoya en su visión de liderazgo, la innovación de productos y el reconocimiento del sector Information Builders, líder en analítica y gestión de datos, anuncia sus buenos resultados en 2019, entre los que se incluyen un crecimiento continuado en sus ingresos anuales recurrentes (annual recurring revenue o ARR), cuadruplicando su ARR de su oferta cloud; los nuevos clientes conseguidos en distintos sectores; y el hecho de haber logrado mantener sus sólidas tasas de retención de clientes, basándose en las relaciones de confianza.

Estos indicadores financieros positivos se ven, además, apuntalados por el amplio reconocimiento de la industria de la plataforma end-to-end de datos y analytics de Information Builders; el éxito continuado de sus clientes, que ven los datos como algo esencial para su estrategia de negocio; y el crecimiento del equipo ejecutivo. Todo ello posiciona sólidamente a Information Builders como un líder del mercado para 2020.

Rendimiento financiero

En 2019 Information Builders ha mostrado un crecimiento continuado en su ARR, impulsado por el rendimiento en Norteamérica. La compañía ha logrado importantes éxitos en sectores como seguros de propiedad y víctimas; administración local, regional y nacional; sanidad; o cooperativas de ahorro y banca. Solo la oferta cloud de la compañía ha cuadruplicado los ingresos anuales (ARR).

Éxito de clientes

Information Builders ha continuado fortaleciéndose gracias a las nuevas adquisiciones de clientes a lo largo de 2019. Concretamente, la compañía ha visto crecer el interés en su oferta de cloud tanto de los clientes existentes como de los nuevos. Además del incremento de ARR para Cloud, los clientes de servicios en la nube de Information Builders se han casi triplicado en 2019.

Nombramiento de directivos

En 2019 y 2020 Information Builders ha anunciado una serie de nombramientos de directivos clave, mostrando así el crecimiento de la compañía y su inversión en liderazgo. De cara a 2020 este equipo ejecutivo está preparado para impulsar el éxito de Information Builders y mantener el crecimiento que ha tenido en 2019. Entre estos nombramientos se encuentran:

Frank Brunetti, promocionado a Chief Financial Officer

Frank Molitor, nombrado Chief Accounting Officer

Brian Doheny, promocionado a SVP, Global Head of Sales and Channel

Kabir Choudry, promocionado a SVP, Global Field Technical Services and Customer Success

Keith Kohl, incorporado como SVP, Product Management

Rich Hall, promocionado a VP, North American Sales

Ed Reilly, incorporado como VP and General Manager of Professional Services

Carol McNerney, incorporada como Chief Marketing Officer Reconocimientos del sector

A lo largo de 2019, Information Builders ha recibido numerosos galardones por parte de su comunidad de usuarios, así como reconocimientos como líder en cinco informes basados en encuestas y 21 premios del sector. Además, ha sido citado como el proveedor número uno en nueve informes de analistas del sector.

Solo en el último trimestre de 2019 Information Builders ha recibido los siguientes reconocimientos de líderes y analistas del sector por su tecnología y sus programas de clientes:

Information Builders ha recibido la mejor puntuación en tres grupos de análisis distintos, por sexto año consecutivo, en el BARC BI Survey 19.

La NASCIO (National Association of State Chief Information Officers) ha homenajeado a Information Builders con el premio 25-Year Longevity, mostrando el compromiso de la compañía con las diferentes agencias gubernamentales y sus transformaciones digitales.

Information Builders ha sido reconocido como el mejor fabricante en el informe Wisdom of Crowds IoT Market Intelligence Study de Dresner en 2019, que puntúa a los fabricantes basándose en las tecnologías clave que necesita el IoT, incluyendo ciencia de datos y machine learning, cloud BI, preparación de datos, inteligencia de localización y big data. Para Frank J. Vella, CEO de Information Builders, "nuestro rendimiento en 2019 es el resultado de las relaciones de confianza que mantenemos con nuestros clientes y el expertise que nuestros profesionales demuestran cada día. Continuamos apostando por la nube, invirtiendo en liderazgo y reclutando el mejor talento. Estamos emocionados de liderar la categoría de datos y analytics hacia la nueva década y más allá".

