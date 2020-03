Beewair BW60L: el dispositivo de tratamiento del aire que elimina los Coronavirus Comunicae

miércoles, 4 de marzo de 2020, 09:34 h (CET) Beewair es un sistema único en el mercado para el tratamiento del aire, que protege la salud y que actúa también contra los Coronavirus. Los virus se propagan tanto por el contacto físico como por las partículas en suspensión en el aire de las salas en las que se convive. Beewair trata los espacios interiores creando una burbuja de aire puro, libre de virus, bacterias, hongos y contaminantes químicos Todos los espacios colectivos están sujetos a contaminación; en la mayoría de los lugares de trabajo, los virus y las bacterias se acumulan sin percatarse, puesto que el simple hecho de respirar, hablar o estornudar expulsa en el aire miles de partículas volátiles.

A3M ofrece la solución con la tecnología Beewair patentada DBD-Lyse ya que ofrece una eficacia radical en la eliminación de los virus en el aire de alrededor. Beewair aspira el aire contaminado, lo trata en su reactor DBD-Lyse y lo explusa limpio, recompuesto en moléculas propias del aire original, puro y libre de contaminantes. Es posible consultar los informes de los laboratorios europeos de referencia que muestran como la eficacia del BW60L sobre los Coronavirus es superior al 99,99% haciendo clic aquí.

"El Beewair BW60L es idóneo en su casa para sanear el aire y evitar transmitir enfermedades a los suyos" afirman. Pero es sobre todo, una potente herramienta en la empresa, sea cual sea la actividad: salas de reunión, despachos con varios empleados, guarderías, colegios, clínicas dentales, oficinas, farmacias, etc. Beewair minimiza considerablemente el riesgo de transmisión de cualquier tipo de bacterias o virus.

En situaciones normales de funcionamiento, la utilización del Beewair en una sala compartida supone una disminución media del 40% de la transmisión de las enfermedades infecciosas. El retorno sobre la inversión es inmediato para una empresa por la disminución del ausentismo laboral, e incuantificable para un hogar en el que se protege la salud de toda la familia.

Beewair ofrece un bonito diseño, es silencioso, eficiente y autónomo. Es sencillo ponerlo en funcionamiento ya que basta con colocarlo en el suelo y enchufarlo. Dispone de un sensor de calidad del aire que permite, de forma autónoma, ajustar el nivel de tratamiento que realiza a la contaminación de la sala en cada instante. Sus LEDs azul, naranja y rojo indican la presencia de contaminantes y el nivel global de calidad del aire.

A3M es el Importador Oficial de Beewair en España. Como en muchas empresas privadas y públicas, A3M utiliza Beewair en sus oficinas y salas de reunión. Un plus de diseño, un aspecto tecnológico y sobre todo un plus de salud para los colaboradores de la empresa.

Si se quiere saber más sobre Beewair visitar su web o llamarles. Para realizar la compra online, dirigirse a https://enzocard-shop.eu/es/sistemas-de-tratamiento-del-aire/535-beewair-bw60l-blanco.html y aprovechar la oferta en curso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.